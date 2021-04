Rien ne vaut l’expérience d’une belle boutique de prêt-à-porter. Ermenegildo Zegna l’a bien compris. Introduite au Maroc par le groupe Interdec Fashion, la griffe centenaire vient d’ouvrir les portes d’un tout nouveau flagship, au numéro 221 du boulevard d’Anfa, en plein cœur de Casablanca. Pour ce faire, le groupe a pu compter sur le talent des architectes de Zegna qui ont su mettre en avant à la fois l’esprit d’innovation et le patrimoine de la maison italienne. Ici, tout a été pensé pour offrir une expérience shopping unique. Les bois, le métal et les pierres choisis avec minutie confèrent à la boutique une atmosphère élégante et authentique.

Dans cette boutique de plain-pied, baignée de lumière, on retrouve tout l’univers de Zegna : de la collection Exclusive ErmenegildoZegna XXX à l’élégance intemporelle ErmenegildoZegna en passant par l’innovation technique des matières luxueuses qui ont fait renommée de Z Zegna.

Et pour les inconditionnels du sur-mesure, un salon dédié, à l’ambiance feutrée et chaleureuse, les accueille pour imaginer un style qui leur sera propre, et ce grâce au savoir-faire Made In Zegna.

Sans l’ombre d’un doute, on peut déjà vous dire, que c’est le nouveau repaire de tous les élégants.