Devred, la marque de prêt-à-porter, s’installe au Morocco Mall

Bonne nouvelle pour la gent masculine ! L’élégante marque de prêt-à-porter Devred va ouvrir une seconde boutique à Casablanca. Et c’est au Morocco Mall que l’enseigne masculine prendra ses quartiers.

En cette rentrée 2020, le groupe marocain Ma Franchise annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique Devred au rez-de-chaussée du Morocco Mall, situé non loin de la corniche.

La marque de prêt-à-porter masculine, déjà bien implantée au Maroc avec deux magasins à Rabat et un autre au Maârif, s’offre un nouveau point de vente de 100m2 qui ouvrira ses portes le 15 octobre prochain.

Ce nouvel espace, entièrement dédié à la gent masculine, se veut agréable, spacieux et proposera une mode à la fois urbaine et élégante. Le Groupe Ma Franchise tient également à rassurer sa clientèle et informe que toutes les mesures sanitaires seront respectées pour garantir la meilleure hygiène possible.

Une histoire d’hommes et d’élégance

Depuis plus d’un siècle, la marque Devred s’attache à écrire l’histoire du prêt-à-porter masculin. Marque centenaire, elle met son savoir-faire mode au service des hommes et se démarque avec un concept et un positionnement réellement différent qui laisse place à un produit de qualité et au meilleur prix. Inscrit au cœur des villes depuis 1902, Devred est aussi présent dans les grands centres commerciaux. L’élégance est mise en scène à travers l’aménagement d’espaces propices au dialogue et à la rencontre, parfaits pour se faire conseiller. Marque connectée et ancrée dans son époque, Devred ouvrira dans les prochaines semaines son eshop au Maroc pour offrir une expérience shopping sur le digital également.

Le sens du détail

Tout commence par l’amour du métier. Devred 1902 cultive le sens du détail, de la naissance d’une collection à sa confection, de sa mise en valeur boutique à sa transmission au client : des finitions irréprochables et singulières, un choix de matières innovantes, des tissus uniques, mais également un accueil et des conseils pertinents et bienveillants envers les clients.

Boutique Devred, Ouverture Jeudi 15 Octobre au Morocco Mall, Casablanca