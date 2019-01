Mode: deux Saoudiennes parmi les 100 jeunes les plus inspirants de la planète

La femme saoudienne fait preuve, une fois de plus, d’élégance et marque fortement sa présence dans divers domaine.

Dans le domaine de la mode. C’est le British Fashion Council qui a annoncé le nom de Taleedah Tamer et Marriam Mossali dans la liste des personnes les plus influentes mondialement.

Leurs noms figurent dans la catégorie « New Wave » de la « FashionAward 2018 qui s’est tenue récemment. Une catégorie qui regroupe les 100 personnalités les plus créatives, inspirantes et innovantes au monde.

