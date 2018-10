“Les restaurants n’auront plus de secret pour vous”, c’est la promesse que souhaite tenir la nouvelle plateforme marocaine Likeat. Lancée il y a peu, cette application liste les bonnes tables casablancaises par thème, ambiance et type de cuisine. Présentation de ce nouvel outil dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.

Lire la suite sur Plurielle.ma