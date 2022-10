L’hyperpigmentation entache-t-elle l’effet zéro défaut auquel vous aspirez ? Pas de panique, on vous livre tous les conseils nécessaires pour pallier cette problématique !

Parlons hyperpigmentation d’abord ! Il est essentiel de cerner la source de cet embarras esthétique pour mieux le combattre.

Qu’entend t-on par hyperpigmentation ? Tout simplement, c’est une surproduction de mélanine, qui est un pigment naturel présent dans le corps et responsable de la couleur de peau, de cheveux et des yeux. Une sécrétion anormalement élevée de mélanine est la raison principale de l’apparition de ces taches qui nous handicapent tant !

Pour ce qu’il en est des causes, elles sont multiples. L’on peut citer les taches post-inflammatoires, plus connues sous l’acronyme HPPI (hyperpigmentation post-inflammatoire), qui peuvent faire suite à de l’acné, des éruptions cutanées sous forme de dermatite… Les taches solaires ou lentigos, dûes à des expositions prolongées au soleil. Mais encore, des taches hormonales ou mélasma, souvent causées par des variations hormonales, notamment chez la femme enceinte, et que l’on baptise “masque de grossesse”.

Maintenant, plusieurs facteurs entrent en jeu et peuvent favoriser et accentuer l’apparition de ces taches pigmentaires. Mis à part, les facteurs endogènes, à savoir la génétique, les variations hormonales ou l’hypervascularisation, d’autres, exogènes, sont aussi de la partie. Le plus célèbre étant le soleil, mais un facteur plus discret cache bien son jeu et c’est la lumière visible.

La lumière visible, notamment la bleue, est omniprésente dans notre quotidien. On la retrouve dans la lumière des LEDs blanches, dans celle projetée par nos écrans (téléphone, tablette, télévision, etc.), et induit une pigmentation plus durable.

Certains médicaments ou produits cosmétiques dits photosensibilisants, peuvent également être à l’origine d’une hyperpigmentation, d’où le fait d’éviter toute exposition au soleil à défaut de pouvoir les bannir.

La problématique étant définie, que puis-je faire ?

1- Se protéger avant toute exposition prolongée au soleil et à la lumière visible

2- Eviter tous les facteurs pouvant favoriser l’apparition de taches

3- Adopter une routine adaptée pour prévenir et traiter votre hyperpigmentation

La meilleure arme anti tache est donc la protection quotidienne. Et c’est dans cette optique que le Laboratoire SVR a développé la gamme Clairial, spécialement dédiée à la prise en charge de l’hyperpigmentation.

Clairial Sérum est le produit phare de la gamme. Soin le plus concentré en actifs dépigmentants et enrichi de 2% de Vitamine C, Clairial Sérum permet de réduire, prévenir et de limiter la réapparition des taches.

Pour une triple protection optimale anti UVA/UVB, lumière visible et pollution, votre allié sera le Clairial Day. Grâce à son SPF30 et à ses pigments naturels, Clairial Day offre un effet uniformisant et glowy dans une texture fluide et légère pour une application quotidienne et urbaine.

Pour optimiser l’action éclaircissante, il est indispensable d’y associer un peeling qui soit doux. Clairial Night Peel est une sorte de peeling cocooning maison enrichi en enzyme de papaye pour une peau plus claire et plus lumineuse.

Il est enfin et surtout nécessaire de compléter sa routine par une photoprotection adaptée à vos besoins, mais également à vos goûts. En invisible ou en teinté, la gamme Clairial vous offre des soins 2en1 anti-taches et SPF50+, à appliquer “Sans” modération !