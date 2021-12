En à peine 6 mois de son entrée sur le marché, le T-ROC de Volkswagen est devenu leader du segment des Crossover au Maroc avec 1 663 unités qui sillonnent actuellement les routes.

Le T-ROC, fraîchement mis sur le marché national de l’automobile, vient de signer une belle performance. Ce Crossover Volkswagen est devenu, en quelques mois seulement, leader de sa catégorie, hors marques low-cost. D’après les dernières statistiques de l’AIVAM datant du 02 décembre 2021, le T-Roc s’est écoulé à 1 663 unités occupant la première place du classement des Crossover les plus vendus.

« Cette place de leader dans un segment qui nous était jusque-là inconnu est un magnifique cadeau que nous font nos clients et nous les remercions d’avoir attendu plus de 4 mois pour être au volant de leur T-Roc et nous les remercions surtout de leur confiance envers notre marque. Cela nous challenge davantage dans notre engagement vis-à-vis d’eux, pour être à la hauteur de leur fidélité », s’est réjouit Youssef Touhami, Directeur de Volkswagen Maroc.

C’est en février 2021 que le T-Roc a débarqué sur le marché national. Les équipes de Volkswagen Maroc ont aussitôt mis en place un dispositif commercial, marketing et digital spécial afin de permettre de prendre des précommandes, avec une promesse de livraison en Juin. Le succès, nous dit-on, a été immédiat. Presque 2.000 précommandes ont été enregistrées.

« Malgré les problèmes de production qu’a connue l’industrie automobile, Volkswagen Maroc a réussi à honorer son engagement de livraison des T-Roc à temps », nous assure le concessionnaire.

Outre le T-Roc, tous les autres modèles de la marque commercialisés au Maroc sont sur le podium de leur segment respectif : Polo arrive 3e dans le classement des citadines essence, Passat en tête des berlines, Touareg 1er des grands SUV et Caddy 3e des Ludospaces.

« Nous allons lancer ce mois de décembre 2021 trois nouveaux modèles que nous avons peiné à lancer plutôt à cause de la crise des semi-conducteurs. Ces trois nouveaux modèles sont : Le Nouveau Tiguan, La Golf 8 et le Caddy 5, qui nous espérons seront aussi les premiers de leur segment en 2022», nous révèle Volkswagen Maroc.