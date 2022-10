Le restaurant Toro Toro du Chef Richard Sandoval, installé sur M avenue, au cœur du nouveau quartier branché de Marrakech, propose une carte latino-américaine, authentique et raffinée.

Déjà présent à Dubai, le restaurant Toro Toro du Chef Richard Sandoval apporte un nouveau concept de la cuisine latino-américaine d’où il a puisé ses inspirations et ses saveurs

Ce concept du chef Sandoval offrira à ses convives une touche contemporaine de l’expérience steakhouse avec des saveurs de Churrasco de style Rodizio et de petites assiettes créatives. Inspiré de l’art de cuisiner au feu, Toro Toro Marrakech propose des grillades au feu de bois, des viandes présentées et découpées à table accompagnés de saveurs traditionnelles latines – Ceviche, Tiraditos et Antojitos, à partager en famille ou entre amis.

Pour accompagner chaque plat, une vaste carte des vins, mais aussi des cocktails latins classiques, caipirinha et margaritas.

Coté décoration, la prestigieuse maison d’architecture LW Design a été chargée de créer une expérience culinaire contemporaine inattendue au cœur du M Avenue Marrakech. A l’entrée, se dresse le majestueux taureau en cuivre, symbole de la marque Toro Toro.

À l’intérieur, le restaurant est rehaussé par des accents de bois et de velours sur le mobilier, des motifs exotiques typiques sur les murs et des références à l’Amérique latine dans différents éléments de décoration.

La cuisine ouverte offre un point central, inspiré par la passion, les sons, les parfums et l’énergie de l’Amérique latine.

Le design s’inspire aussi de l’éclectisme de la ville ocre avec ambiance sensuelle et embrasée, incorporant des murs sombres et un éclairage tamisé aux côtés de meubles chics en bois et en velours.

Le Toro Toro Marrakech est ouvert tous les soirs de 18h à minuit et peut accueillir jusqu’à 183 personnes.

Réservations et Informations au : +212 6 62 68 03 94

ou sur guestrelations@torotoromarrakech.com