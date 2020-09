Le Kenzi Sidi Maarouf Hotel distingué par TripAdvisor

Bonne nouvelle pour le Kenzi Sidi Maarouf Hotel qui a obtenu le prestigieux prix TripAdvisor Travellers’ Choice 2020… la plus haute distinction décernée par Tripadvisor

Chaque année depuis 2002, TripAdvisor rassemble des millions d’avis et d’opinions de voyageurs du monde entier.

Tous ces avis, notes et favoris partagés par les voyageurs du monde entier sont rassemblés et utilisés pour mettre en valeur le meilleur du meilleur en termes de service, de qualité et de la satisfaction de la clientèle. Les prix Travellers’ Choice distinguent non seulement des choix populaires, mais aussi des prix réellement exceptionnels qui font revenir les voyageurs.

Une excellente nouvelle pour les équipes du Kenzi Sidi Maarouf qui se voient ainsi gratifier de tous leurs efforts.