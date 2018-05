Le groupe City Club entame un nouveau virage stratégique

De gros changements promettent de s’opérer à partir du 1er juin pour

le groupe City Club. Plusieurs salles du groupe ont vu leur parc de machines et leurs murs refaits à neuf.

Le réseau City Club ne cesse de s’étoffer en ouvrant de plus en plus de clubs dans des villes lointaines, c’est le cas pour la ville Agadir qui s’est dotée dernièrement de 2 mégas clubs ouverts en même temps (10 autres ouvertures sont prévus prochainement dans d’autres villes du Royaume).

Au-delà de ces changements, le nouveau partenariat LesMills signé dernièrement promet de rehausser davantage le niveau des coachs du groupe, puisque plus de 90 Coachs du groupe City Club suivront une formation stricte à l’issue de laquelle ils se verront certifiés "Coachs LesMills" .

En effet, la tarification passera officiellement à partir du 1er juin à 3450 dirhams pour un abonnement d’une année. Le groupe a essayé de repousser le passage à cette nouvelle tarification un maximum, mais au vu des grands changements stratégiques et des partenariats que le groupe vient de nouer, il sera désormais difficile de maintenir le cap avec une tarification réduite de 2450 dirhams ou encore des offres promotionnelles initiées à chaque fois suite à une forte demande de la part des clients.

Mais avant de passer ce cap et pour clôturer ce mois de mai en beauté, City Club offre un an de sport et de Fitness au prix de 1225 dirhams. Une tarification exceptionnelle avant d’entamer les nouveaux changements prévus à partir du 1er juin 2018.

Une décision que le management du groupe avait prévu en début d’année, mais qu’il a retardé en attendant la mise en place effective des chantiers prévus.