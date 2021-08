Le voyage dans le temps commence dès l’entrée, au sein du lobby, véritable lieu de vie avec ses différents espaces et ambiances. On apprécie tout particulièrement le bois sombre, le sol en damier de marbre bicolore, les suspensions à pampilles de cristal qui s’apparentent à des bijoux, les canapés de velours confortables, les colonnades et les balustrades où des motifs rétro chic ou encore les étonnants jeu de miroirs.

La palette de couleurs, quant à elle, oscille entre le rouge sombre, le blanc, le noir et le gris anthracite et confère au lieu cette atmosphère cocooning à l’élégance intemporelle. Plus qu’une réception, le lobby est “the place to be”: on y vient pour lire, prendre un thé, grignoter des tapas ou siroter un cocktail autour de son bar lumineux avec musique live tous les soirs. Le gage d’un moment unique dans la capitale.