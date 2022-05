Envie d’un brunch le dimanche matin dans un cadre enchanteur ? Direction le Casablanca Hôtel qui vous donne rendez-vous au Garden Lounge de 11h à 16h.

Au bord de la piscine, vous découvrirez la nouvelle formule aux couleurs de l’été concoctée par le chef exécutif. Une large sélection de spécialités méditerranéennes et marocaines à découvrir en différentes stations : boulanger, station fruits de saison, station salades et fromages, station grillades et chawarma, station asiatique et enfin une station douceurs pour finir sur une note sucrée. De quoi mettre en éveil les papilles, sous les rythmes d’un live latino band.

Pour cette première édition, découvrez également le pop-up organisé par la marque Mim’Sa Brand, mettant à l’honneur la nouvelle collection d’été avec une nouvelle ligne de beachwear, maillots, kimonos et tous les musts de la saison.

Tarif : 490 DH/personnes

19, boulevard Moulay Rachid, Casablanca

Infos et réservation, contactez-nous au 05 22 64 97 97