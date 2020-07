L’Audi Quattro a 40 ans: retour sur une voiture de légende

Il y a tout juste 40 ans, la firme aux anneaux présentait à Genève son tout nouveau modèle : l’Audi Quattro. Quatre décennies plus tard, ce coupé sport dont la technologie révolutionnaire a marqué les esprits continue de fasciner les passionnés d’automobiles. Petit coup d’oeil dans le rétro sur son évolution autour de 10 modèles phares.

L’histoire débute à la fin des années 70 en Laponie. L’un des responsable de la marque Audi a l’idée d’adapter sur sa voiture, le système des quatre roues motrices jusqu’alors réservé aux tout-terrains.

En 1980, le constructeur allemand dévoile l’Audi Quattro première génération. Un look peu esthétique mais une technologie révolutionnaire qui permis à ce modèle novateur de faire ses preuves dans les compétitions de Rallye automobile. De victoires en victoires, la technologie quattro est médiatisée. En 1984, Audi propose les 4 roues motrices sur son coupé GT et les Audi 100 et 200 et les modèles remportent tous un franc succès !

Le système Quattro rassure. Il est synonyme de sécurité, de performances. Les publicités vantent sa capacité à rouler même dans les conditions les plus difficiles. Aussi le badge Quattro fut intégré aux berlines, compactes, SUV et même aux citadines. Une appellation est toutefois historiquement liée aux véhicules « hautes performances » de la marque, à tel point que Quattro fut le nom de la division sportive d’Audi jusqu’en 2016, lorsque ce département prit le nom d’Audi Sport.

L’AUDI QUATTRO EN 10 MODÈLES HISTORIQUES

Audi Casablanca

Boulevard Moulay Slimane, Casablanca 20250

Téléphone : 0520-006200

www.audi.ma