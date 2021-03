Alizés Private Marrakech démarre l’année 2021 sur les chapeaux de roues ! L’agence de voyage marocaine spécialisée dans le voyage émotionnel de luxe vient en effet d’obtenir un label international des plus glorifiants décerné par Virtuoso, réseau exclusif du tourisme mondial de luxe.

Depuis sa création en 2017, Alizés Private se distingue des agences de voyages traditionnelles grâce à son concept novateur qui, au-delà des services ordinaires de réservation d’hôtels, de transports privés et de mise à disposition de guides, propose de vivre une expérience unique à travers la création de scénographies mettant en avant les richesses culturelles, géographiques et humaines du Maroc. Un positionnement révolutionnaire qui a permis à Alizés Private de se faire remarquer dès ses débuts par Virtuoso, premier réseau mondial très sélect du voyage de luxe et expérientiel, qu’elle a rejoint en 2018 en tant que « Spécialiste dans l’Art du Voyage ». Aujourd’hui, malgré une situation sanitaire compliquée, en témoignage aux efforts créatifs et aux circuits hors normes offerts aux clients et célébrités de par le monde qu’elle a reçu, Alizés Private vient tout juste de rejoindre « la communauté Ultraluxe » au sein même de Virtuoso.

« Cette nouvelle consécration décernée par Virtuoso en ces temps si difficiles et incertains nous donne une lueur d’espoir au bout du tunnel et vient renforcer notre amour pour notre beau métier où nous nous efforçons d’offrir un moment de bonheur à nos clients dans ce pays si beau qu’est le Maroc. Nous avions un rêve et toute notre belle équipe a travaillé très dur pour le réaliser et j’espère de tout cœur que les jeunes entrepreneurs marocains pourront s’inspirer de notre aventure pour croire en leurs rêves comme nous l’avons fait ! », confie Karim Fehry Fassy, Co-founder & Managing Director d’Alizés Private.

Une nouvelle qui nous donne plus que jamais envie de voyager, de partir à l’aventure et de profiter d’un dépaysement total. Et puisque les frontières sont toujours fermées, pourquoi ne pas profiter de cette situation inédite pour partir à la découverte de notre beau pays qui regorge de petits endroits paradisiaques insoupçonnés. Pour en prendre plein les yeux et vivre des émotions uniques, on sait maintenant vers qui se tourner !

Plus d’infos sur www.alizesprivate.com