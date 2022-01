La DS 4 vient d’être élue comme la «Plus Belle Voiture de l’Année 2022» par le jury du 37e Festival Automobile International. La berline sera bientôt disponible dans l’ensemble du réseau de la marque au Maroc.

Dévoilée fin mars 2021, d’abord en édition limitée, la nouvelle DS 4 incarne la nouvelle génération de modèles de DS Automobiles. Aussi raffinée que technologique, elle allie un design extérieur charismatique à la pureté et la fluidité du design intérieur marquées par de multiples confections «fait-main». Dessinée par DS DESIGN STUDIO PARIS, la nouvelle DS 4 vient, en effet, de remporter le concours de la « Plus Belle Voiture de l’Année ».

Et le « Grand Prix de la Plus Belle Voiture de l’Année #FAI2022 » est attribué par le jury du 37e Festival Automobile International à… la DS 4 ! Elle remporte ce Grand Prix face à la BMW i4, la Citroën C5 X et la Peugeot 308 ! Bravo à @DS_Official qui succède à la Mercedes GLA. pic.twitter.com/gudv3sImSR

— Festival Automobile (@Festivalauto) January 25, 2022