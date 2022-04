Au delà des classiques des spécialités japonaises, en 2019 est venue s’ajouter au groupe Japy, Baly : une gamme de nouveautés inspirées des quatre coins de l’Asie: entre bouchées, entrées, salades, vous retrouverez les fameux pad thaï, woks et autres sataïs, savoureux à souhait. Puis des classiques revisités avec au détour, des associations inédites comme ces vapeurs aux champignons sublimés par la truffe, le tout préparé au dernier moment pour assurer un niveau de fraîcheur optimal. En créateur de saveurs et concepteur de surprises gustatives, Japy et Baly n’en n’oublient pas moins le packaging et le dressage, qui viennent souligner l’éxécution des mets ainsi que leur finesse.

Des plats cuisinés dignes des meilleures tables, un service traiteur haut de gamme, des livraisons à toute heure… Tout a été pensé de manière à ce que le client vive une expérience digne des grands restaurants japonais et asiatiques…. à domicile.