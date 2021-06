Un lieu de vie moderne, design, luxueux et en totale adéquation avec son environnement et son histoire, le tout en plein cœur de Casablanca, c’est la promesse faite par le projet Metropolitan de Yamed Promotion qui propose, en plus de cela, une édition limitée d’appartements signés Jean-Philippe Nuel. Visite guidée.

C’est au cœur du très chic quartier Racine à Casablanca que s’érige Metropolitan, le dernier projet de Yamed Promotion –marque spécialisée dans les biens résidentiels de haut standing et luxe du groupe Yamed Capital -. Un nouveau lieu de vie comprenant un hôtel 5 étoiles sous l’enseigne « Canopy by Hilton », des plateaux de bureaux, des commerces, un patio végétalisé, des rooftops pour les résidents ainsi qu’une composante résidentielle de très haut standing. Destinée tant aux célibataires qu’aux jeunes couples en passant par les familles et les investisseurs, Metropolitan propose une offre variée avec un concept architectural et un design d’exception dont une édition limitée d’appartements designed by Jean-Philippe Nuel.

Composée d’immeubles ouverts sur l’extérieur et organisés autour d’un patio central de 1 500 m², la composante résidentielle de Metropolitan offre un cadre de vie urbain unique et branché en plein centre de Casablanca. Outre sa localisation, Metropolitan offre un large choix de surfaces allant du studio au duplex, tous proposant des volumes généreux et bien optimisés.

Par ailleurs, et à l’instar des autres composantes du projet Metropolitan, les appartements combinent le confort du luxe et les principes de durabilité puisque Yamed Promotion a fait le choix d’engager un processus de certification HQE (Haute Qualité Environnementale) pour ce projet, garantissant ainsi une parfaite harmonie avec son environnement. En plus de son design moderne, durable et de sa qualité de finitions, les résidents pourront bénéficier d’un rooftop privatif, aménagé au 7ème étage. Espaces de détente, jardins suspendus, aires de jeux et coins pique-nique, tout a été imaginé pour offrir aux habitants un nouvel espace de vie complètement inédit, surplombant les toits de Casablanca. L’occasion de se déconnecter de la frénésie de la ville sans pour autant s’en éloigner.

« Pour mener à bien cette réalisation, nous avons fait appel à de belles et talentueuses signatures, qui ont su associer leur style résolument contemporain à l’identité de ce site au passé unique, pour offrir une adresse à part dans un Casablanca en pleine mutation », explique Mme Karima Zaouia, Director Property Development chez Yamed Capital.

Parmi ces collaborations inédites, on compte celle avec Jean-Philippe Nuel, architecte d’intérieur à qui l’on doit notamment la piscine Molitor à Paris ou encore l’Hôtel-Dieu à Lyon et Marseille, et qui signe aujourd’hui une édition limitée d’appartements au sein de Metropolitan. Ces espaces de vie aux atmosphères uniques allient architecture urbaine teintée d’élégance et prestations haut de gamme, pensées pour favoriser le bien-vivre. Ainsi, chaque appartement a été conçu avec un grand sens du détail allant des matériaux nobles aux finitions délicates en passant par des agencements optimisés. Les résidents pourront alors profiter d’un cadre de vie exceptionnel au cœur de la ville de Casablanca avec une offre d’appartements uniques et en édition limitée à partir de 1.5 MDh.

À propos de Yamed Promotion :

Yamed Promotion est un promoteur immobilier spécialisé dans les biens de haut standing et de luxe qui conçoit et développe des projets résidentiels d’exception à travers le Royaume.

Yamed Promotion s’appuie sur l’expérience de ses équipes pour proposer à ses clients des espaces de vie exceptionnels, durables et fonctionnels. Yamed Promotion compte notamment à son actif Terre Océane Villas, projet haut standing certifié HQE pieds dans l’eau à 550m du Morocco Mall à Casablanca et Metropolitan, projet mixte situé Boulevard Anfa, comprenant une composante résidentielle très haut standing, un hôtel 5* sous enseigne “Canopy by Hilton”, un rooftop aménagé dédié aux résidents, des plateaux de bureaux et des commerces et services en pieds d’immeuble.

