Uptown Casa Anfa se présente comme un quartier d’avenir réunissant toutes les conditions pour investir dans un nouvel art de vivre. Un placement de cœur et de raison qui a, très vite, éveillé l’intérêt de nombreux acquéreurs séduits par les atouts du concept. Tour d’horizon des facteurs qui ont contribué à ce succès.

Un des premiers atouts du projet Uptown Casa Anfa est son emplacement. À proximité d’Anfa Park et connecté au quartier d’affaires et à Casa Finance City, le site bénéficie d’une grande visibilité en plein cœur de Casa Anfa.

En arrivant sur place, via l’un des multiples boulevards qui y convergent en voiture, tramway ou encore en busway, on peut imaginer les immeubles à l’architecture contemporaine qui composeront ce projet aux usages résidentiels, hôteliers et bureaux.

Les appartements encore disponibles, de type F3 et F4 (à partir de 2.2 MDH en version F4) et répartis sur deux tours de seize étages, offriront des vues privilégiées sur la ville, sur Anfa Park et sur les autres composantes du projet : Hôtels de luxe, espaces de bureaux, business center, centres de conférence et Market Place piétonne.

Lors de la visite de l’appartement témoin sur place, vous pourrez découvrir la modernité des intérieurs confortables et fonctionnels qui inspireront votre nouveau style de vie. Séduits par les volumes et l’agencement des pièces, la luminosité ambiante, les terrasses panoramiques vous le serez aussi par la qualité des matériaux et la richesse des équipements : marbre, parquet, cuisine intelligente équipée, climatisation, domotique, sanitaires et robinetterie premium…

Côté services, le haut-de-gamme reste de mise : Piscine en Rooftop, salle de sport, garderie, espace de coworking, conciergerie, borne de recharge électrique, local à vélo…

Au pied de votre résidence, vous aurez aussi un accès direct à une magnifique Market place et une coulée piétonne verdoyante, jalonnée de boutiques sélectionnées, de terrasses de restaurants, cafés et brasseries, et d’espaces de convivialité et de détente.

Uptown comprendra également une sélection d’hôtels 4 et 5 étoiles avec piscine en Rooftop, ainsi qu’une offre d’apparts-hôtel de luxe à destination d’une clientèle touristique ou professionnelle.

Pour les entreprises, Uptown propose un important choix de surfaces et d’agencements au cœur d’un quartier d’affaires dynamique de dimension internationale. Une place stratégique très prisée pour sa centralité et son accessibilité, notamment grâce au tramway qui arrive au pied des tours.

Uptown dotera en outre la ville de Casablanca d’un Centre de Conférences à même d’accueillir des événements de premier plan et des rencontres internationales.

Enfin, au cœur de la Market Place d’Uptown, une installation artistique prendra place pour inspirer résidents, visiteurs et devenir un symbole vivant du quartier.

Pour rappel, Uptown Casa Anfa est l’unique projet de la zone offrant les garanties VEFA (Vente en l’État de Futur Achèvement). Porté par des acteurs de renom – MFADEL et REALITES Afrique, filiale du groupe français REALITES, Uptown Casa Anfa est l’un des plus ambitieux programmes immobiliers de la métropole avec un investissement de plus de 1 milliards de dirhams.

À l’heure actuelle, les travaux de terrassement sont achevés, le projet se poursuit au rythme des visites. Le bureau de vente et l’appartement témoin vous accueillent de 9h00 à 19h00. Une visite qui vaut le détour…

Plus d’informations sur : https://uptown-casaanfa.com/