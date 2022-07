Perla Immobilier, acteur historique de l’immobilier au Maroc depuis plus de 60 ans, a lancé récemment la commercialisation de son projet résidentiel Terra Bouskoura, au cœur de la ville verte.

Lancé en 2020, le projet Terra Bouskoura est un bel ensemble qui s’étale sur une cinq hectares dont plus de la moitié est constituée d’espaces verts. Pensé dès le départ dans un esprit de développement durable, le projet est le premier ensemble résidentiel labellisé HQETM de la ville verte. Cette certification, synonyme de qualité et d’exigence, exige un haut niveau de performance énergétique et un respect de l’environnement pour que les bâtiments puissent en bénéficier.

Concrètement, ce gage de qualité et de confort se traduit au quotidien par de nombreux avantages comme une qualité de vie améliorée, une maîtrises des consommations, une sécurisation renforcée et une qualité des espaces à vivre calquée sur les standards internationaux.

Constituée de trois tranches de 12 immeubles chacune, cet ensemble résidentiel comprend près de 300 magnifiques appartements. Un espace clos et sécurisé doté de trois belles piscines dont une semi-olympique et une salle de sport.

Les appartements de très haut standing, sont tous aussi élégants que raffinés, réalisant le mariage parfait entre luxe et confort. Une qualité irréprochable que l’on retrouve dans les matériaux utilisés et le soin apporté aux finitions.

En étage ou en rez-de-jardin avec jardin privatif, ces appartements offrent un cachet authentique, noble et chaleureux avec leur architecture contemporaine aux lignes épurées et leur conception à partir de matériaux prestigieux: marbre de premier choix, boiseries raffinées, parquets en chevrons, menuiserie aluminium luxueuse…

Des lieux de vie d’exception

Côté équipements, rien n’a été laissé au hasard: isolation phonique, double exposition, sanitaires et robinetteries haut de gamme, climatisation insonorisée, cuisine suréquipée… Résultat : des appartements aux goûts raffinés et d’un grand confort qui ont également comme autres avantages d’être baignés par la lumière du jour et dont les terrasses offrent une vue apaisante sur la nature.

Des lieux de vie d’exception alliant à la fois confort et modernité, c’est la devise de Perla Immobilier depuis sa création, il y a plus de 60 ans, pour offrir à ses clients des produits d’une qualité irréprochable.

Aujourd’hui, le groupe continue de jouer son rôle d’acteur majeur de l’immobilier au Maroc en favorisant les démarches et les technologies innovantes dans ses projets, qui englobent tous confort, qualité et l’aspect environnemental.