Au cœur de la ville verte, à proximité de la forêt de Bouskoura, se dresse la résidence Terra Bouskoura. Surplombant un paysage de toute beauté, niché entre le ciel bleu et un horizon verdoyant et apaisant, l’ensemble réunit toutes les conditions pour offrir à ses résidents douceur de vivre et raffinement.

Terra Bouskoura est la première résidence labellisée HQE, Haute Qualité Environnementale, en plus d’être de niveau exceptionnel, au niveau de la Ville Verte de Bouskoura, ce qui se traduit, notamment, par l’application des standards les plus exigeants en matière d’environnement, de santé et de bien-être individuels.

Prendre RDV pour visiter l’appartement témoin

Constituée de 3 tranches, Terra Bouskoura propose près de 300 magnifiques appartements entourés d’une enceinte clôturée et sécurisée. Le domaine s’étend également sur 2 hectares avec 50% d’espaces verts que l’on peut admirer de sa terrasse ou de son jardin privatif.

L’architecture contemporaine, aux lignes épurées et aux volumes harmonieux, s’intègre parfaitement à la nature environnante. La résidence est par ailleurs idéalement située, loin des nuisances urbaines, à proximité de nombreuses écoles de renom et de toutes les commodités, ainsi que des voies rapides menant au centre-ville de Casablanca et au réseau autoroutier.

Si l’environnement reste propice aux activités sportives et aux loisirs (jogging, golf, forêt, aires de détente…), il n’en reste pas moins pratique. Les résidents ont ainsi à leur disposition trois piscines dont une semi olympique ainsi qu’une salle de sports avec un accès exclusif.

Concernant les appartements, l’offre reste variée et complète avec des surfaces adaptées et une distribution des pièces harmonieuse, des espaces ouverts et lumineux.

On apprécie la finition irréprochable et l’utilisation de matériaux nobles tels que le marbre d’Italie, le parquet en chevron, le bois massif omniprésent pour toute la menuiserie et les équipements de marques premium. Une exigence de qualité que l’on retrouve dans toutes les prestations et les services offerts avec pour résultat des espaces de vie élégants et raffinés.

Prendre RDV pour visiter l’appartement témoin

Confort, luxe et nature, Terra Bouskoura fait rimer qualité de vie et sérénité au quotidien.

Pour plus d’informations : terrabouskoura.com