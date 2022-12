Casablanca abrite la 6e édition de salon de l’immobilier « Al Omrane Expo », organisé par le groupe Al Omrane du 22 au 25 décembre 2022 au club Plein ciel paradise, sous une version hybride combinant à la fois un format exposition et une plateforme digitale.

Al Omrane Expo 2002, qui s’étend sur une superficie de plus de 1000 m² ambitionne cette année de drainer un très grand nombre de visiteurs et toucher un plus large éventail de prospects à travers sa formule digitale. La configuration du salon sous forme de deux ailes accueillant les stands des sociétés régionales du groupe des 12 régions du royaume et bordant un grand ilot central réservé aux différents partenaires intervenant dans le processus de financement et d’inscription foncière.

Lors de la cérémonie d’ouverture du salon une conférence a été organisée sur le thème de «L’aménagement urbain : levier d’un développement intégré », à laquelle ont pris part aux côtés du président du groupe, Badr Kanouni, le Wali de la Région Casablanca-Settat, les gouverneurs des circonscriptions de Casablanca, la maire de Casablanca ainsi que plusieurs responsables.