La Cité des Arts est projet unique, haut en couleurs à (re)découvrir à l’occasion de la commercialisation de la troisième tranche. Visite guidée.

Un des avantages de ce projet résidé dans sa facilité d’accès. La Cité des Arts se dresse en effet à proximité de la Corniche Casablancaise et s’ouvre sur les avenues Tan-Tan, Mehdi Ben Barka et Mohamed Sijilmasi.

Loin de l’effervescence du centre-ville qui reste malgré tout aisément accessible, la résidence est idéalement située à la lisière du Triangle d’Or, l’un des quartiers les plus chics et les plus convoités de la métropole.

On apprécie également la multitude de petits commerces alentour (épiceries, mini-market, pharmacies…) qui jouxtent la Cité des Arts, tout comme la proximité des malls tels que Marina Shopping, Anfa Place et Morocco Mall qui jalonnent la Corniche de Casablanca.

En pénétrant dans la Cité des Arts, on découvre des allées piétonnes bordées d’espaces verdoyants jusqu’à la place centrale. Une vaste esplanade à ciel ouvert surplombée par les bâtiments des deux premières tranches du projet où des familles ont déjà pris place.

Derrières les façades élégantes agrémentées de touches de couleurs, on devine des espaces de tranquillité et de sérénité, comme un avant-goût des appartements que nous découvrons à l’occasion du lancement de la commercialisation de la 3e tranche.

La visite des appartements témoins permet de se faire une idée des atouts que réservent les 126 appartements disponibles au niveau de cette nouvelle tranche. En version studios à partir de 620.000 DH et appartements d’une à quatre chambres à partir de 1.7 MDH. Avec un large choix de superficies allant de 25 à 197m², on est assurés d’y retrouver son bonheur dans des espaces parfaitement agencés, lumineux et haut standing.

Dès le franchissement de la large porte en bois de chêne de l’entrée, on est séduit par les volumes et la distribution intelligente des pièces. On apprécie également au fil de la visite, la qualité des finitions avec entre autres, du marbre Crema Royal pour habiller les sols, des finitions bois naturel en chêne, un double vitrage Profil System pour les ouvertures, des revêtements premium et plus d’espace pour les salles de bain sans oublier la cheminée traditionnelle et son cachet cosy.

Concernant les équipements, on découvre que la 3e tranche du projet a permis d’intégrer des nouveautés à plusieurs niveaux. Des sanitaires de la salle de bain aux fournitures de la cuisine en passant par la climatisation intelligente des autres pièces, le choix du promoteur s’est porté sur des marques prestigieuses comme Vitra, Bosch, Céliane Legrand…

Le résultat dans son ensemble permet ainsi d’offrir aux futurs résidents de cette tranche des écrins alliant design moderne, raffinement et fonctionnalité dans un environnement de qualité.

A noter enfin, la disponibilité de quelques appartements au niveau de la 2ème tranche en version F2, F3 et F4.

Pour en savoir plus sur ces dernières opportunités de la 2ème tranche et sur les nouveautés de la 3ème tranche, une autre visite s’impose : https://immolys.ma

La Cité des Arts est un projet signé IMMOLYS.