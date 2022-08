Autour d’un sublime golf de 18 trous et d’une corniche étalée sur plus de 3 km, Bahia Golf Beach a bâti sur 530 hectares un ensemble résidentiel et touristique raffiné qui comprend des appartements, villas et lots de terrain haut standing.

À mi-chemin entre Casablanca et Rabat et à proximité immédiate de deux aéroports internationaux, Bahia Golf Beach près de Bouznika a le double avantage d’être accessible et d’offrir l’un des plus beaux sites du littoral atlantique marocain. C’est sur cet emplacement unique, le long d’un magnifique front de mer, que s’étend ce projet sur une surface de 530 hectares. Au milieu d’une nature généreuse, entre terre et mer, cet ensemble résidentiel et touristique raffiné définit de nouveaux standards autour du luxe et de la douceur de vivre.

Autres avantages pour les résidents : ce magnifique Resort séduit aussi bien les inconditionnels des plages que les amateurs de fraîcheur en bord de piscine. Sans oublier l’accès au spa de l’hôtel 5 étoiles Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca, au sein de Bahia Golf Beach. Ce complexe novateur dédié au corps et à l’esprit, propose une démarche pionnière de Wellness Clinic basée sur les principes uniques développés par Vichy Célestins. Le plus ? Un cadre de séjour authentique et des activités indoors and outdoors proposées pour tous les âges pour des moments de détente et de bien-être.

Visitez notre projet

Concernant l’offre immobilière, un vaste choix d’appartements, de duplex et de villas en front de mer, des villas signatures en front de golf ainsi que des lots de terrain.

Qu’elles soient en front de mer ou en bordure de golf, les zones villas se fondent dans le paysage du Resort et offrent un cadre de vie à la fois ouvert et intimiste avec jardins et piscines privatifs. De par leur architecture variée et la noblesse des matériaux utilisés, chaque villa a été conçue selon des standards haut de gamme avec des finitions irréprochables et des équipements de standing.

Harmonieusement intégrés dans l’aménagement du Resort, les espaces résidentiels qui s’articulent autour de jolies piscines et d’espaces verts, sont de véritables oasis de tranquillité. Situées près de la corniche, les résidences «Front de Mer», «Les 4 Pavillons» et «Odyssée» offrent un accès à toutes les commodités de Bahia Golf Beach. Les appartements présentent une finition soignée, des pièces spacieuses et lumineuses, et des vues imprenables sur l’océan, le golf ou les somptueux jardins du Resort.

Visitez notre projet

A noter enfin, les nombreuses installations et services disponibles toute l’année : terrains de tennis et omnisports, centre de conférences, lounges et restaurants, kids club…

Ce lieu de vie exceptionnel dispose de tous les avantages de la ville sans en subir les désagréments. En plus de sa proximité des capitales administratives et économiques du Royaume, l’endroit profite de la plage et du microclimat de Bouznika, le tout dans un cadre exceptionnel où qualité de vie rime avec tranquillité. Une véritable invitation à goûter au bonheur de vivre…

Appartements haut standing à partir de 2.2MDH à partir de 114 m²

Appartement Moyens standing à partir de 1.44MDH à partir de 94 m²

Lots de terrain à partir de 1.3 MDH à partir de 375 m²

Villa à partir de 14 MDH à partir de 1084 m²

Duplex front de mer à partir de 7 MDHS à partir de 312 m²

Duplex à partir de 4 MDHS à partir de 270 m²

Visitez notre projet