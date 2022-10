Au cœur de Casablanca, une offre d’appartements à découvrir dans un environnement qui place l’humain avant l’urbain. Un projet Novalys qui a tout pour vous faire « vivre la ville du bon côté ».

Situées au croisement des boulevards Ibn Tachfine et Ouled Ziane et à deux pas de la gare Casa Voyageurs, Tachfine Résidences est un programme qui se distingue par une nouvelle approche du résidentiel urbain : réunir toutes les composantes pour créer des lieux de vie agréables, proches de tout sans les contraintes de la ville.

Avant tout, il est bon de savoir que Tachfine Résidences est un quartier privé et sécurisé avec pour cœur battant le Tachfine Center (Mall) qui permet un accès direct à des commerces (dont un supermarché), des espaces de loisirs et de restauration sans avoir à se déplacer. Tout est à portée de main pour simplifier le quotidien des résidents et leur faire profiter d’un cadre de vie de qualité.

La modernité du concept ne tient pas seulement à l’intégration harmonieuse des Résidences Tachfine à l’un des quartiers les plus vivants et dynamiques de la métropole. Elle est aussi à découvrir dans la conception des appartements nichés dans des immeubles R+5 et R+7 à l’architecture stylée et élégante.

Les appartements y sont disponibles dans des surfaces de 90M2 à 120M2 avec au minimum 2 chambres et un salon, agrémentés d’un balcon avec buanderie et complétés pour chaque bien par une place de parking titrée.

Cocon chaleureux

Agencés avec intelligence, chaque appartement offre des volumes bien pensés et une orientation bien étudiée pour baigner vos espaces de vie d’une belle lumière. Vous apprécierez d’autant plus votre cocon chaleureux qu’il est pourvu d’une isolation phonique et thermique performante.

Vous serez agréablement surpris lors de votre visite par l’efficacité de ces dispositifs tout comme vous le serez par la longue liste d’équipements dédiés à votre confort : cuisine équipée (avec sa buanderie de 8M2 minimum), étanchéité en terrasse supérieure avec isolation thermique, ascenseur jusqu’au sous-sol, fenêtre et portes fenêtres en aluminium, portes et placards en bois de qualité, volets électriques, sanitaires Jacob Delafon, faux plafond décoratif salon et réception et peinture décorative pour les murs, Système TV centralisé, etc…

Marbre blanc de Carrare

Le choix des matériaux utilisés, constitue lui un atout qui fait la différence. Pour exemple, l’entrée de chaque immeuble est habillée de marbre blanc de Carrare et dans chaque appartement, revêtements, boiseries et décoration ont fait l’objet de la plus grande attention de la part du promoteur.

Pas étonnant quand on connaît les standards d’exigence de NOVALYS, leader immobilier national et international aux références qui parlent d’elles-mêmes : Resorts touristiques et golfiques, résidentiel haut standing, résidentiel urbain, immobilier professionnel ainsi que la réalisation de parcs industriels… Raisons de plus pour envisager l’acquisition d’un appartement à Tachfine Résidences comme un projet de vie pour vous et votre famille, mais aussi comme un investissement de bon sens pour l’avenir.

Envie de « vivre la ville du bon côté » tous les jours en profitant d’un excellent rapport qualité/prix ? Prenez rendez-vous pour une visite.

Adresse : Tachine Résidences

Accès via le Boulevard Ouled Ziane ou Ibn Tachfine (Repère : Tachfine Center)

Contact : 05 29 04 00 40

Plus d’infos sur www.immolys.ma