À seulement 8 kilomètres de l’effervescence de Marrakech, Signature Luxury Villa propose un concept résidentiel exclusif où le design moderne s’allie harmonieusement à des espaces de vie généreux. Ce projet d’exception, pensé dans les moindres détails, se distingue par son élégance discrète et ses prestations de haut standing, offrant à ses futurs résidents un confort absolu et une qualité de vie incomparable.

Niché dans un environnement paisible à quelques minutes des lieux emblématiques de Marrakech, Signature Luxury Villa bénéficie d’un emplacement à la fois pratique et prestigieux. L’accès direct au boulevard Mohamed VI facilite les déplacements vers les centres d’intérêt comme La Mamounia ou l’aéroport international. Ici, les résidents profitent d’un cadre enchanteur où sérénité et accessibilité s’entrelacent subtilement, loin du tumulte, mais jamais isolés.

Les 77 villas de Signature Luxury Villa incarnent l’essence même du design moderne, sublimant la lumière et l’espace. Les grandes baies vitrées, qui rythment les façades, laissent pénétrer une lumière naturelle abondante, créant une connexion harmonieuse entre l’intérieur et les vastes jardins arborés. Offrant un panorama exceptionnel sur les majestueuses montagnes de l’Atlas, ces résidences profitent d’un décor changeant au gré des saisons, sublimant chaque instant de la vie quotidienne.

Chaque villa, déclinée en deux configurations, propose des volumes spacieux et une fluidité exemplaire. Les résidences de 261 m² (Villa Noor) ou 354 m² (Villa Amira) disposent toutes d’un jardin privé de plus de 1000 m², idéal pour se détendre en toute intimité. La piscine, pièce maîtresse de chaque propriété, ajoute une touche d’élégance et de fraîcheur, faisant de ces lieux de véritables écrins de bien-être.

Des finitions haut de gamme

Chaque villa se distingue par des matériaux de qualité supérieure, choisis avec soin pour leur esthétique et leur durabilité. Le marbre, le bois noble et les finitions irréprochables témoignent d’un savoir-faire raffiné. Les espaces de vie, conçus avec une attention particulière, accueillent de grandes suites lumineuses avec salle de bain privative, tandis que les salons et salles à manger offrent des volumes généreux, parfaits pour recevoir ou se ressourcer en famille.

L’attention portée aux détails se reflète également dans les équipements intégrés : climatisation discrète, cuisine équipée aux standards européens et isolation acoustique et thermique exemplaires. Rien n’est laissé au hasard pour garantir un confort optimal au quotidien.

Des prestations pour répondre à toutes les attentes

Signature Luxury Villa redéfinit l’art de vivre en proposant à ses résidents une gamme d’espaces conçus pour répondre aux attentes les plus variées. Les amateurs de sport apprécieront l’espace CrossFit et la salle de sport professionnelle, équipée des dernières technologies. Les moments de détente prennent une toute autre dimension avec le court de paddle, idéal pour partager des instants conviviaux en famille ou entre amis. Les enfants, eux, pourront profiter d’un parc de jeux sécurisé, stimulant et parfaitement adapté à tous les âges, permettant ainsi aux parents de savourer des instants de tranquillité. Enfin, pour les professionnels ou les télétravailleurs, un espace de coworking moderne a été aménagé pour favoriser la productivité dans un cadre calme et inspirant.

Avec ces infrastructures, Signature Luxury Villa offre bien plus qu’un simple lieu de vie : un véritable écosystème pensé pour le bien-être et la sérénité de tous ses résidents. Sécurisé en permanence, le domaine garantit tranquillité et sérénité à ses habitants, tout en offrant des services personnalisés pour une expérience sur mesure.

Un investissement exclusif

Avec une livraison prévue dans les 16 mois suivant la réservation, Signature Luxury Villa représente bien plus qu’une simple acquisition immobilière. Ce projet s’adresse à des acquéreurs en quête d’une expérience de vie unique alliant raffinement, fonctionnalité et emplacement stratégique.

A partir de 4.900.000 DH.

Livraison prévue pour Janvier 2026.

Pour toute information ou pour organiser une visite :

Bureau de vente : Km 8, route d’Amizmiz, Marrakech –

Tél. : +212 6 70 13 81 81 / +212 6 70 02 05 10

