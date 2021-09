Acteur majeur des secteurs de l’immobilier, du tourisme et de l’agroalimentaire, Asma Invest lance son nouveau projet alliant à la fois innovation, qualité , confort et modernité: l’Ecrin – Concept Living.

Après la réussite de son premier projet à Tamaris, le Groupe poursuit son expansion en démarrant un nouveau projet. un projet hybride entre ville et nature.

A travers ce nouveau projet, Asma Invest propose aux Casablancais avides de nature mais citadins dans l’âme, un projet exceptionnel qui collerait parfaitement à leurs besoins et exigences.

Asma Invest met ses clients actuels et potentiels au cœur de toutes ses attentions et anticipe leurs désirs en étant attentif à leurs exigences qui ne cessent d’évoluer avec le temps. Le Groupe fait preuve d’innovation en proposant des ‘’projets-concepts’’ avant-gardistes inspirés par leur époque et par le public.

M. Hicham SAFIR, Directeur Général du groupe Asma Invest déclare dans ce sens : « Par son emplacement exceptionnel à la croisée de Casablanca et de Dar Bouazza, le projet dispose d’avantages exclusifs, utiles pour la vie du quotidien. Ses atouts positionnent L’Ecrin-Concept Living comme un projet UNIQUE, d’autant plus qu’il renforce sa singularité de sa capacité à mêler le meilleur des deux zones ».

Notons que le concept s’étend sur 4,8 HA et il est facile d’accès à partir de la route d’Azemmour.