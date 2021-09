Le secteur de l’immobilier reprend des couleurs face à cette période de crise sanitaire provoquée par le covid-19 qui a impacté de nombreux secteurs.

Le nombre de transactions immobilières a connu une progression de 18,8%, au cours du 2ème trimestre 2021, recouvrant une hausse de 22% pour les biens résidentiels et de 29,2% pour les terrains et une baisse de 20,7% pour les biens à usage professionnel.

Les prix des actifs immobiliers, notamment les actifs résidentiels, les terrains et les biens à usage professionnel, se sont dépréciés, au deuxième trimestre de 2021, par rapport à l’année 2020. Les prix du résidentiel ont connu une diminution de 5,6%, reflétant des baisses de 6,4% pour les appartements, de 2,5% pour les maisons et de 5,1% pour les villas. Il en a résulté une hausse des transactions, qui a progressé de 22%, avec des augmentations des ventes des appartements de 22,7%, des maisons de 13,3% et des villas de 15%.

En outre, en glissement annuel, les prix des actifs immobiliers ont diminué de 2%, selon Bank Al-Maghrib (BAM) dans son bulletin d’informations et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) concernant l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI).

Selon les même sources, Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat gardent leur attractivité, par rapport aux autres villes, enregistrant des hausses de ventes au niveau de tous les segments de l’immobilier au titre du deuxième trimestre. Les acquéreurs ont plus tendance à acheter et investir dans ces régions particulières.