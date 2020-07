Anfa Realties dévoile son projet de villas en bord de mer à Dar Bouazza

Anfa Realties réinvente le logement de demain tout en poursuivant son développement à travers un nouveau programme d’envergure : Beachfront, des villas haut standing à Dar Bouazza.

Des villas en front de mer, au cœur de la nature et à quelques kilomètres du tumulte de Casablanca… C’est toute la promesse de Beachfront, un nouveau projet immobilier porté par le groupe Anfa Realties qui a su comprendre les nouvelles envies et besoins de ses clients post-confinement. Avec ces villas haut de gamme, Anfa Realtis souhaite créer un lieu de vie innovant où qualité de vie, design, espaces ne font plus qu’un. Objectif ? Offrir la possibilité aux résidents en appartements d’accéder à un bien avec piscine, jardin privatif mais également la sécurité d’une résidence fermée, à prix accessible.

Bien plus que des logements, Beachfront offre également une véritable expérience « résidentielle ». Grâce à de multiples installations, lieux de détentes, espaces verts, kids club, salle de sport et services de conciergerie, les futurs résidents pourront bénéficier d’une vie paisible, agréable avec toutes les commodités dont ils auront besoin au quotidien. De vastes promenades piétonnes seront dédiées à leurs loisirs, idéales pour les sorties running et les balades à vélos.

Construit de manière harmonieuse sur une pente et niché au sein d’une nature diversifiée et face à l’océan, Beachfront présente des villas de 4 chambres avec jardins et piscine, au style parfaitement contemporain, tout en proposant des équipements de confort et d’accessibilité qui redéfinissent, en profondeur, les standards de l’immobilier.

Le projet en quelques chiffres