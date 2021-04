Au cœur de Marrakech, à 5 min du boulevard Mohamed VI, MYSK Marrakech dévoile son projet de lots de terrain pour villas d’une superficie de 500 m² et plus. Ces lots de terrain présentent de nombreux atouts qui en font d’ores et déjà le cadre idéal pour construire de véritables havres de paix alliant lifestyle, quiétude et confort moderne.

MYSK Marrakech offre la possibilité de créer son propre style de vie, en imaginant la villa de ses rêves, en harmonie avec ses habitudes et son quotidien.

Situé sur un terrain de 43 hectares, MYSK Marrakech présente des lots de terrain dans des résidences fermées et sécurisées, alliant douceur de vivre et praticité. Chaque lot offre une vue imprenable sur la nature et les cimes enneigées de l’Atlas. Les jardins Andalous et les allées, parsemés d’oliviers et d’arbres fruitiers sont la promesse d’un environnement verdoyant, tourné vers la nature.

Outre ce cadre inédit et harmonieux, l’emplacement de premier choix et ses équipements premiums, en font un complexe immobilier complet et original. MYSK Marrakech,proche du futur Palais des Congrès et à 10 minutes de l’aéroport de Marrakech, dispose de toutes les commodités pour assurer le confort et le bien-être des acquéreurs et de leur famille : centre commercial, mosquée, groupe scolaire, club house, terrains de tennis, mini-foot et basket-ball, salle omnisport avec piscines couverte et plein air, pour pouvoir profiter de la vie à l’extérieur !

Derniers avantages, et non des moindres, les futurs acheteurs bénéficient jusqu’au 30 juin 2021, d’une exonération des frais d’enregistrement pour leur achat en plus de conventions signées avec des architectes pour un meilleur accompagnement des futurs propriétaires.

