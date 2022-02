Huawei Consumer Business Group (BG) a dévoilé sa toute nouvelle montre connectée et intelligente Huawei Watch GT 3, disponible en deux tailles (46 mm et 42 mm). Une smartwatch qui offre une expérience utilisateur améliorée, plus aboutie et encore plus pratique.

La Huawei Watch GT 3 est un bijou alliant beauté, technologie et légèreté. Cette nouvelle smartwatch arbore un design Collection Phases de lune II, habituellement réservé aux montres haut de gamme.

Randonneur, coureur, cycliste, nageur ou accros au fitness, la Huawei Watch GT 3 reste le meilleur compagnon du sportif, avec ses 100 modes d’entraînements dont 18 cycles professionnels et 12 exercices en extérieur. La smartwatch est équipée d’une technologie de surveillance cardiaque Huawei TruSeenTM 5.0+ qui transmet les informations de manière précise comme le taux d’oxygène dans le sang, l’état de santé respiratoire ou encore le niveau de stress de manière continue grâce à une autonomie surprenante.

De son côté, Huawei Watch GT 3, version 46mmn offre une autonomie de batterie de 14 jours en utilisation normale, tandis que la version plus petite, celle des 42mm, dispose d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 jours en utilisation normale. Cette grande autonomie de la batterie permet aux utilisateurs de porter leur smartwatch toute la journée et de l’utiliser en continu, même pendant leur sommeil.

Cette montre intelligente est capable de prendre en charge les appels Bluetooth. L’usager peut recevoir, lire, et même répondre aux SMS directement depuis son poignet, grâce aux notifications de messages, une option pratique.

“Lorsque vous êtes occupés à faire de l’exercice ou à travailler, vous pouvez utiliser le cadran de la montre pour répondre aux appels, lire les notifications et obtenir le plein d’informations sur votre santé”, explique le groupe chinois dans un communiqué.

Enfin, la navigation cartographique hors ligne est également disponible sur cette smartwatch. Et la fonction Focus To-Do de la montre permet de rappeler toutes les tâches quotidiennes. Ce produit, bourré de technologies, est disponible à 2399 DH dès le 1er mars.