À la recherche d’un lieu insolite et magique pour le Jour J ? Ne cherchez plus ! Le Kenzi Tower est l’écrin parfait pour ce jour particulier. L’hôtel situé au cœur de Casablanca propose un package spécial pour les jeunes mariés et les convives. Présentation.

Le Kenzi Tower Hotel à Casablanca, ouvre ses chambres pour une nuit de noces mémorable. Au dernier étage des Twins Towers, les chambres offrent une vue panoramique sur la ville blanche.

Un hébergement haut de gamme qui allie intimité et confort grâce à son service totalement personnalité : pour satisfaire toutes les envies, l’équipe de l’hôtel Kenzi Tower met tout son savoir-faire et son expertise au service de ses clients pour rendre inoubliable l’un des moments les plus importants de leur vie.

Le package nuit de noces comprend le petit-déjeuner servi dans la chambre, une décoration florale et un traitement VIP. Vos invités bénéficieront d’un prix exceptionnel pour une chambre double avec petit-déjeuner buffet et late check out jusqu’à 15h00.

Prolongez les instants féériques de votre cérémonie de mariage et offrez-vous une nuit magique en toute sécurité grâce à la double certification obtenue par l’établissement pour sa maîtrise des mesures sanitaires.

Kenzi Tower

Offre « Mariage »

1.950 MAD HT pour le package nuit de noces avec sur classement, selon disponibilité

1.500 MAD HT pour les chambres de vos invités.

Informations et réservations : + 212 522 97 80 00 [email protected]