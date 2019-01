Nouveautés SIHH 2019: nos 10 coups de cœur

Le 29e Salon International de la Haute Horlogerie, qui s’est tenu à Genève du 14 au 17 janvier, a tenu toutes ses promesses: une affluence record et de belles surprises côté créations. Pleins feux sur une édition exceptionnelle.

Difficile de s’y retrouver au SIHH côté tendances entre classiques revisités, sauvegarde de la nature, lignes high-tech… De belles propositions en tout cas, aussi bien du côté des masculines que des féminines. Revue en images.

Cartier

Panthère

Cartier a mis cette année à l'honneur ses montres Panthère, Santos et Baignoire (un modèle dessiné en 1910), pièces iconiques de la maison revisitées pour l'occasion. La Panthère est dévoilée en version mini et maxi, avec d’un côté une version miniature pour les poignets les plus délicats et de l’autre un bracelet manchette en or culminant à 404 diamants une fois sertie. Un must.

Montre Panthère Mini en or gris, pavée de 599 diamants taille brillant, mouvement quartz, Cartier.

Montre manchette Panthère de Cartier, Or jaune, Mouvement à quartz. (ci-dessous)

Santos-Dumont

Sobre, fine et montée sur bracelet de cuir d’alligator, la nouvelle montre Santos-Dumont est fidèle à l’élégance du modèle original de 1904. Boîte en or, or et acier, ou acier, chiffres romains, vis apparentes, remontoir perlé et cabochon bleu, elle perpétue l’héritage d’un grand classique horloger. En 2019, Cartier en facilite l’usage en inaugurant un mouvement quartz à haute efficience avec une autonomie d’environ 6 ans, soit deux fois plus longue que celles des mouvements traditionnels.

Existe en petit modèle et grand modèle, or rose Bracelet en alligator gris foncé Mouvement à quartz à haute autonomie, environ 6 ans

Baignoire

Cartier revisite la Baignoire, symbole du luxe à la française. Portée par Catherine Deneuve, Romy Schneider, cette référence culte du catalogue de la Maison de la Paix continue à séduire avec sa forme ovale, légèrement incurvé, frappée de chiffres romains et bordée de godrons d'or.

Montre Baignoire allongée modèle extra-large or rose, bracelet en alligator gris mouvement manuel 1917 MC.

Hermès

Galop

Bonne surprise chez Hermès avec une nouvelle montre imaginée par un jeune designer et architecte américain, Ini Archibong. Une montre audacieuse aux courbes incurvées et un boîtier qui reflète toute l'histoire de la maison sellière que l’on devine dans les secrets d'une attache ou le détail de la typographie du cadran.

Montre Galop, 26 mm, mouvement quartz, boîtier en or rose et bracelet en cuir d'alligator noir, Hermès.

Audemars Piguet

Sapphire Orb

Comme à son habitude, Audemars Piguet a profité du salon genevois pour présenter une pièce exceptionnelle frôlant la démesure. Ce nouveau spécimen rare a pour nom Sapphire Orb, une pièce unique aux courbes parées de quelques 12.000 diamants et saphirs. Un travail minutieux qui a nécessité aux artisans maison près de 1.050 heures d'un travail.

Montblanc

Montblanc a dévoilé quatre nouveaux modèles : deux versions du Chronographe Star Legacy Nicolas Rieussec et deux nouvelles Star Legacy, inspirées de Minerva, ses montres de poche du XIXe et du début du XXe siècle. En vedette également, deux chronographes TimeWalker.

Star Legacy Automatic Date

Fidèle aux codes de design de la ligne, la montre Montblanc Star Legacy Automatic Date est pourvue d'un cadran raffiné orné du motif Montblanc iconique représentant des étoiles concentriques guillochées, d’un filet sauté guilloché et d’une minuterie chemin de fer distinctive. La montre est animée par le calibre automatique MB 24.01 et indique les heures, les minutes et les secondes au centre, et la date dans un guichet à six heures. Proposée en versions 39 mm et 42 mm, elle arbore un cadran blanc argenté.

Calibre automatique MB 24.01 et affiche heures, minutes et secondes au centre et une date à six heures. Dotée d'un cadran blanc argent, elle existe en 39 mm et 42 mm.

Star Legacy Full Calendar

La Star Legacy Full Calendar reprend les codes de design du modèle Automatic Date et est logée dans un boîtier en acier inoxydable de 42 mm. Son calibre automatique MB 29.12 fournit l'indication des heures, des minutes, des secondes, du jour, de la date, du mois et de la phase de lune. La date est indiquée par une aiguille portant à son extrémité un petit croissant rouge qui balaie la périphérie du cadran ponctuée de 31 chiffres. Le jour de la semaine et le mois apparaissent dans des guichets tandis que la partie supérieure du cadran est consacrée à l'affichage de la phase de lune

Calibre automatique MB 29.12, avec heures, minutes, secondes, jour, date, mois et phase de lune.

Chronographes Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec

Les deux nouveaux chronographes TimeWalker arborent un cadran « panda inversé » noir avec compteurs et réhaut argentés. Dans l’esprit de la course automobile qu’incarne la collection TimeWalker, et intégrant l’héritage Minerva des instruments de mesure, ces deux chronographes en acier possèdent une échelle tachymétrique, une minuterie précise, des chiffres et des index revêtus de Super-LumiNova et une aiguille des secondes du chronographe rouge terminée par la flèche Minerv

Acier et cadran blanc argent – une version marie or rouge et anthracite, l'autre mariant acier et cadran anthracite. Les deux sont proposés sur des bracelets alligator anthracite sfumato venus de la Pelletteria Montblanc de Florence.

Panerai

Panerai a tout misé sur la Submersible, la déclinant en plusieurs versions. Cerise sur le gâteau pour les clients (à condition d’y mettre le prix), ils pourront partir avec Mike Horn, ou Guillaume Nery, ou avec les forces spéciales italiennes.

Panerai submersible 42mm

Pour les amoureux de Panerai, la marque est synonyme de grandes tailles de boîtiers et le 47 mm est considéré comme un standard. Voulant séduire un public plus large, Panerai présente des 42mm Submersibles, un diamètre suffisamment petit pour convenir à la plupart des poignets. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L, le boîtier est brossé pour créer un fini mat soyeux et résiste à 300 m de profondeur.