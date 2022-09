L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton, est apparue mercredi 31 août 2022, à la cérémonie d’ouverture de la 79e édition de la Mostra de Venise, habillée d’un caftan marocain. Une photo qui a suscité les réactions des internautes sur les réseaux sociaux.

Sur le tapis rouge, l’ancienne First Lady fait sensation. Hillary Clinton continue d’afficher son admiration de longue date pour le Maroc dès que l’occasion se présente. De nombreuses stars étaient attendues sur le tapis rouge pour la cérémonie d’ouverture de la 79ème édition de la Mostra de Venise organisée au au palais de cinéma. Mais elle, en particulier, a créé la surprise.

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine n’est pas venue pour un film en compétition mais pour les Dvf Awards, imaginés par Diane von Furstenberg en 2010, qui récompensent et soutiennent des femmes extraordinaires. Alors que la sécurité s’est soudainement agitée sur le tapis rouge, invités et spectateurs ont vu apparaître avec étonnement Hillary Clinton, vêtue d’un caftan marocain.

Hillary Clinton arrives to the Venice Film Festival. https://t.co/eGfbM8pqv2 pic.twitter.com/8SMY6kPqXx — Variety (@Variety) August 31, 2022

Sourire aux lèvres, l’ex First Lady a fait sensation dans un caftan bleu ciel joliment brodé. Une tenue chic et fluide à manches longues déjà portée en 2017 lors du mariage de Sophie Lasry, fille du célèbre homme d’affaires maroco-américain Marc Lasry qui entretient des relations étroites avec la famille Clinton.

Et si de nombreux internautes ont trouvé son look «fabuleux» et élégant, d’autres par contre ont réagi différemment. «Hillary, je vous aime, mais virez votre styliste», a commenté une personne. «Pourquoi s’habille-t-elle comme si elle était sur le point de faire le saut en plein milieu de l’été ? Enfermez-la pour cette tenue seule», a ajouté une autre.

Rappelons qu’Hillary Clinton a déjà été critiquée pour ses choix vestimentaires. Elle avait reçu de vives critiques en mai dernier pour avoir assisté au Met Gala 2022 à New York sans masque. Pendant ce temps, l’ancienne candidate à la présidentielle américaine semble être assez fan de la mode marocaine puisqu’elle a également été aperçue portant un caftan rouge lors d’une réception organisée par feu le roi Hassan II au Palais royal de Marrakech en 1999.

