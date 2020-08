Vidéo. Tout sur les nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, déjà disponibles au Maroc

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont été présentés le 5 août 2020 lors la conférence Samsung Unpacked au siège de la marque dans le quartier de Sidi Maarouf à Casablanca. Avec ces nouveaux smartphones haut de gamme, le constructeur sud-coréen prend encore une fois une longueur d’avance pour rester le maître du secteur mobile. Et pour cela, il ne manque pas d’arguments pour nous convaincre.

Un écran magnifique

C’est incontestable, les dalles de Samsung sont les meilleures sur le marché mobile. Nouvelle preuve avec le Galaxy Note20 et son superbe écran Super AMOLED de 6,7 pouces sans encoche pour profiter au mieux des jeux et vidéos. Le Note 20 Ultra va même encore plus loin avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X d’une diagonale de 6,9 pouces et supportant une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité à l’écran. Un régal pour les yeux. En prime, le HDR10+ offre un contraste et un rendu des couleurs exceptionnels, et la luminance de 1200 nits permet d’en profiter même en plein soleil.

Un S Pen plus efficace

Toujours plus rapide et fiable, le stylet dispose d’un temps de latence de seulement 9 ms pour le Note 20 Ultra ! Contrôle du volume et de la lecture de fichiers multimédias à distance, prise de photos, passage de diapos…, le S Pen est désormais capable de retourner au menu d’accueil du smartphone d’un simple geste ou de prendre une capture d’écran.

Plus connecté avec le mode DeX

Cette fonctionnalité permet de connecter le smartphone à d’autres périphériques (écran, clavier, souris) pour l’utiliser comme un ordinateur et pouvoir travailler en mode desktop. On pouvait déjà utiliser DeX avec les derniers modèles, mais le Galaxy Note20 fait encore mieux en se connectant à une Smart TV compatible Miracast via le réseau Wi-Fi. Samsung a même pensé à une gestion des deux écrans en simultané, pour vérifier ses messages ou ses réseaux sociaux sur le téléphone tout en jouant sur le téléviseur par exemple. Impressionant.

Des photos incroyables

Équipé d’un triple capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 MP, module principal de 64MP et téléobjectif de 12MP, le Galaxy Note20 est des plus complet et offre un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu’à x30. Le Galaxy Note20 Ultra nous met quant à lui une véritable claque avec son module principal de 108 MP et son téléobjectif autorisant un zoom optique x5 et un zoom numérique jusqu’à x50. Pour les amateurs de vidéo, l’appareil réussit l’exploit de filmer en 8K et propose un mode super slow-motion en 960 images par seconde. Encore une fois, Samsung repousse les limites de la photographie sur smartphone avec ce Galaxy Note20.

Une autonomie rassurante

L’autonomie est l’un des points les plus importants pour les consommateurs au moment d’acheter un nouveau smartphone. Et les Galaxy Note20 ne déçoivent pas avec leur batterie d’une capacité de 4300 mAh pour le modèle standard et de 4500 mAh pour le Galaxy Note20 Ultra. De quoi tenir aisément toute une journée, même avec une utilisation intensive. Et avec la recharge filaire 25W et le chargeur rapide inclus, il récupère 50% de charge en 30 minutes. Idem pour la charge sans fil.

Un déverrouillage intuitif et rapide

D’après une étude, nous consultons en moyenne notre smartphone plus de 200 fois par jour. Mieux vaut donc ne pas perdre de temps avec le déverrouillage et accéder le plus rapidement possible au contenu. Avec sa combinaison d’authentification biométrique reconnaissance faciale + lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran, le Galaxy Note20 offre des solutions à la fois pratiques et sécurisées.

Un son parfait

Vous pouvez écouter de la musique avec les haut-parleurs sans que le son soit agressif. Dans la boîte, de très bons écouteurs filaires AKG et pour les fans de sans-fil, les Galaxy Note20 supportent la dernière norme Bluetooth 5.1 pour un appairage plus rapide, moins d’interférences et une portée accrue.

Le Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sont dores et déjà disponibles en précommande jusqu’au 31 août au prix de 9.990 DH pour le premier et 12.990 DH pour le second.

Une paire de Galaxy Buds + sera offerte pour l’achat du Galaxy Note 20 et une paire de Galaxy Buds Live pour le Note 20 Ultra.