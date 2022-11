Twitter a commencé mercredi à déployer un badge « Officiel » pour certains comptes bénéficiant déjà du label certifié, notamment pour des personnalités politiques, des célébrités et des organisations médiatiques.

Cet ajout survient alors qu’Elon Musk, le nouveau patron du réseau social, souhaite lancer un abonnement à 8 dollars par mois au service Twitter Blue, permettant aux utilisateurs d’obtenir un compte authentifié.

Le nouveau label « Officiel », de couleur grise et affiché sous le nom de l’utilisateur, se distingue de la coche bleue qui figure à côté du nom de certains comptes vérifiés.

Des comptes comme ceux de l’AFP en français, en anglais et en espagnol, celui de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur controversé Kanye West ont déjà reçu le badge « Officiel ».

Certains dirigeants politiques importants ont reçu un badge « Officiel du gouvernement », dont le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden ou encore le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

En revanche, le compte d’Elon Musk, qui est suivi par plus de 115 millions d’abonnés, n’était pour l’heure pas reconnu comme officiel.

Lire aussi: Nuits au bureau et licenciements massifs, la première semaine d’Elon Musk chez Twitter

Twitter n’a pas donné de précision sur les critères retenus pour décerner le nouveau label ni sur l’ordre de son déploiement.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Esther Crawford, la directrice des produits en développement chez Twitter, avait dévoilé cette nouvelle stratégie.

« Beaucoup de gens se demandent comment il sera possible de faire la distinction entre les abonnés @TwitterBlue avec des labels bleus et les comptes vérifiés comme officiels », avait tweeté Mme Crawford.

« C’est pourquoi nous introduisons le label +Officiel+ pour certains comptes lors de notre lancement », avait-elle ajouté.

A lot of folks have asked about how you’ll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official » label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022