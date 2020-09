Samsung: opération cadeaux pour récompenser les fidèles clients

Jusqu’au 25 septembre, Samsung organise une grande opération pour récompenser ses fidèles clients à travers le hashtag #MerciSamsung.

Cette opération séduction est une sorte de reconnaissance envers les clients fidèles de Samsung pour qu’ils continuent à partager leur satisfaction de la marque, de ses produits et de ses services.

Les utilisateurs des appareils Samsung sont invités à partager leurs plus belles expériences avec les centres de service après-vente de la marque sous forme de posts ou stories sur leurs réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, accompagnés du hashtag #MerciSamsung.

Plusieurs lots et cadeaux les attendent, comme le Galaxy Z Fold2, Note20, Watch3 et bien d’autres produits, pour compenser les expériences les plus remarquables.