Avant même sa sortie, le nouveau Galaxy S22 de Samsung a connu un franc succès en un temps record. La raison ? Des fonctionnalités exceptionnelles et des appareils très sophistiqués.

La gamme se décline en trois modèles, à savoir le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra, alimentés par le tout premier processeur 4nm sur un téléphone Galaxy, qui rend possible une intelligence artificielle avancée et l’apprentissage automatique. Ces smartphones seront officiellement lancés sur le marché à la date du 18 mars.

Galaxy S22 and S22+

À l’heure où les smartphones compacts, à de très rares exceptions, ont disparu du marché, le Galaxy S22 constitue une bonne surprise. L’appareil mesure en effet 146 x 70,6 x 7,6 mm et se paie ainsi le luxe d’être plus petit que son prédécesseur. Le nouveau venu conserve la certification IP68 de son aîné et se fait donc résistant à l’eau comme aux poussières. La qualité de ses finitions est exemplaire et on apprécie tout particulièrement son dos vitré, mat, sur lequel les traces de doigts sont invisibles, ou presque.

Les Galaxy S22 et S22+ bénéficient de la technologie avancée VDIS, un écran Dynamic AMOLED 2x, la fonction de charge rapide ainsi que des batteries puissantes qui durent au moins une journée. La série Galaxy S22 présente également plusieurs nouvelles options de sécurité, comme la micro-architecture ARM, qui empêche les cyber-attaques visant le système d’exploitation et la mémoire.

Le Samsung Galaxy S22 dispose des mêmes caractéristiques qui possèdent tous un processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec une puce de 4 nanomètres (Nm), la plus rapide à ce jour sur la série S. Il est également doté d’une RAM de 8 gigaoctets (Go) avec un espace de stockage de 256 (Go) pour le Galaxy S22 et S22 plus, tandis que pour le S22 Ultra, il sera pourvu d’une RAM de 12 Go avec une mémoire de stockage allant de 256 à 512 Go. Plusieurs évolutions ont été apportées, notamment au niveau de la “caméra” qui offre une qualité d’image professionnelle puisqu’elle est basée sur de l’intelligence artificielle et des algorithmes sophistiqués pour rendre chaque moment exceptionnel.

S’agissant de l’écran, les trois modèles du Galaxy S22 seront équipés d’un écran Amoled 2x et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz (Hz). Pour ce qui est des matériaux utilisés dans la fabrication des nouveaux smartphones, il s’agit de l’aluminium et du Gorilla Glass Victus+ pour une meilleure solidité et longévité. Ils sont aussi munis du IP68 (indice de protection) pour une meilleur protection contre les éclaboussures et les gouttes d’eau.

Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra se présente comme la fusion entre le S21 Ultra et le Note20 Ultra. L’appareil photo, les performances et la connectivité les plus remarquables d’un smartphone sont réunis dans le Galaxy S22 Ultra pour offrir aux utilisateurs une expérience mobile incomparable, combinant les meilleures fonctions Galaxy des séries Note et S.

Pour la première fois dans la série S, Samsung présente un S Pen intégré, considéré comme étant le plus rapide et le plus précis jamais créé. Des caractéristiques de Nightography sophistiquées et révolutionnaires sont également disponibles, de même que la puissante batterie. Il s’agit véritablement de l’appareil Ultra le plus puissant jamais conçu par Samsung, qui donne accès à une toute nouvelle expérience mobile.

La technologie S Pen donne accès à un ensemble de fonctionnalités ergonomiques, dont la manipulation du smartphone à distance grâce à la fonctionnalité Air Action. L’offre précommande est valable jusqu’au 10 mars.

A l’achat du S22 et du S22 +, les clients reçoivent gratuitement des Galaxy Buds Pro. A l’achat du S22 Ultra, Samsung offre gratuitement des Galaxy Buds pro + Etui Clear View. Le lancement officiel est prévu le 25 mars 2022.

Plus d’infos sur ce lien