Le constructeur sud-coréen Samsung vient de dévoiler au monde entier sa gamme de smartphones Galaxy S23. Au menu: un écran Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une partie photo particulièrement poussée.

Samsung a dévoilé aujourd’hui le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23. Une génération de smartphone avec un appareil photo qui « offre davantage de possibilités aux utilisateurs pour explorer leur créativité, telles que la prise de vidéos Nightography véritablement cinématiques grâce à l’IA », annonce le constructeur sud-coréen.

Le groupe promet avec sa plateforme mobile “Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy”, des expériences de pointe, « avec une intelligence artificielle révolutionnaire, une fonctionnalité gaming futuriste grâce aux graphismes mobiles les plus rapides du monde ».

Le Galaxy S23 Ultra intègre le stylet S Pen qui offre davantage de possibilités en matière de productivité, de prise de notes, de divertissement et bien plus encore. Toutes les nouvelles innovations de la série Galaxy S23 sont regroupées dans une conception impressionnante qui renforce l’engagement de l’entreprise en matière de développement durable avec plus de matériaux recyclés que n’importe quel autre smartphone Samsung Galaxy.

« La technologie déterminante se mesure, non seulement à ce qu’elle permet aux gens aujourd’hui, mais aussi à la manière dont elle contribue à un avenir meilleur », a déclaré TM Roh, Président and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « La série Galaxy S reflète les nouveaux standards, porteuse d’expériences de smartphone premium dignes de confiance. En fusionnant puissance et innovation durable, notre mission est de redéfinir les performances de pointe. »

Un appareil photo avec plus de mégapixels et de contrôles créatifs, de jour comme de nuit Le Galaxy S23 Ultra facilite à toutes les catégories de photographes la prise de vue d’un contenu spectaculaire. Il offre le système de caméra le plus avancé de Samsung Galaxy, adapté à presque toutes les conditions d’éclairage et conçu pour rendre des détails incroyables. Les capacités améliorées de Nightography transforment la façon dont la série Galaxy S optimise les photos et les vidéos dans un large éventail de conditions ambiantes.

Nouveau capteur Adaptive Pixel

« Qu’il s’agisse de filmer son concert préféré, de prendre un selfie avec un aquarium ou de prendre une photo de groupe avec des amis lors d’un dîner, les utilisateurs peuvent obtenir des images et des vidéos plus nettes. Le bruit visuel est corrigé par un nouvel algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA qui améliore les détails des objets et la tonalité des couleurs », lit-on dans le communiqué.

Le S23 Ultra est ainsi doté d’un nouveau capteur Adaptive Pixel de 200 Mpx qui parvient à prendre des images avec une précision incomparable. Il utilise le Pixel Binning pour prendre en charge plusieurs niveaux de traitement haute résolution à la fois. La série Galaxy S23 présente un autofocus rapide avec une première caméra selfie Super HDR qui passe de 30 à 60 images par seconde, pour des images et des vidéos en façade nettement meilleures. « Aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un contrôle créatif et d’une personnalisation ultimes, la série Galaxy S offre une suite d’outils qui distinguent toute expérience photographique ».

L’application Expert RAW, disponible exclusivement sur le Samsung Galaxy, permet de prendre et de retoucher des images de type reflex numérique en RAW et JPEG, sans avoir besoin d’un équipement photo encombrant. Ils peuvent découvrir l’art de la photo à expositions multiples ou capturer une vue claire de la Galaxie avec les paramètres Astrophoto et maintenant, après avoir été téléchargées sur le Galaxy s23, les fonctionnalités expertes sont accessibles dans l’application Camera native de Samsung. D’autre part, les nouvelles capacités de zoom de l’application Camera Controller de la Galaxy Watch5 permettent aux utilisateurs de capturer un cliché parfaitement cadré directement depuis leur poignet.