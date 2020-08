Samsung dévoile 5 nouveautés, bijoux de technologie !

À l’occasion de sa traditionnelle conférence Unpacked, Samsung a dévoilé ses nouveautés : Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 et S7+, Galaxy Buds Live et Galaxy Watch 3. Cinq appareils révélés lors de l’événement, qui s’intègrent parfaitement dans un quotidien en évolution rapide.

« La technologie doit rendre la vie plus facile, pas plus complexe. C’est pourquoi nous avons lancé cinq nouveaux appareils. Seuls, ces appareils sont des outils puissants pour vous aider à maximiser votre travail et vos loisirs. Ensemble, dans le cadre de l’écosystème Galaxy, ils travaillent de manière fluide afin que vous puissiez passer votre temps à vous concentrer sur ce qui compte le plus. » a déclaré Dr TM Roh, président et chef des activités de communications mobiles de Samsung Electronics.

Dans un monde en constante évolution, où tout se digitalise et encore plus ces derniers mois, Samsung redouble d’inventivité et d’innovation avec 5 nouveaux produits lancés dévoilés à l’occasion de sa conférence Unpacked.

Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour

La série Galaxy Note20 est doté d’une puissance de productivité qui fonctionne comme un ordinateur et permet de jouer comme un pro. La série est disponible en deux versions : Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité, et Galaxy Note20, pour les utilisateurs de Note plus larges qui cherchent à maximiser leur temps de travail et de jeu.

2. Galaxy Tab S7 et S7+, tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont deux tablettes polyvalentes qui combinent la puissance d’un PC, la flexibilité d’une tablette et la connectivité d’un smartphone. S’appuyant sur l’héritage de Samsung en matière de leadership, les Galaxy Tab S7 et S7+ débloqueront une visioconférence transparente, des téléchargements rapides et une diffusion en continu pratiquement sans décalage. Ces tablettes permettent également de travailler plus facilement que jamais sur plusieurs appareils. Et Lorsqu’aucun réseau Wi-Fi n’est visible, il est tout de même possible d’utiliser le point d’accès automatique pour connecter d’autres appareils Galaxy à votre tablette compatible 5G.

3. Galaxy Watch3, une montre intelligente premium avec des fonctionnalités de santé avancées

Construite avec des matériaux haut de gamme, la Galaxy Watch3 présente le savoir-faire d’une montre de luxe, tout en étant suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit. Mais cette montre intelligente n’est pas seulement attrayante pour les yeux, c’est aussi le centre de votre expérience de bien-être, avec la gamme de soins de santé la plus vaste de Samsung à ce jour.

Avec la fonction Oxygène sanguin, vous pouvez mesurer et suivre la saturation en oxygène au fil du temps, à des fins de remise en forme et de bien-être . La nouvelle application Samsung Health Monitor sur la Galaxy Watch3 offre des mesures de tension artérielle. Et pour ceux qui souhaitent rester en forme tout en étant à la maison, Samsung Health propose plus de 120 programmes d’entraînement à domicile différents afin que vous puissiez suivre la progression de votre entraînement sur votre montre.

4. Écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable

Avec un design vraiment emblématique et une coupe confortable, les écouteurs Galaxy Buds Live ne ressemble en rien à ce que l’on a pu voir ou porterauparavant. Le son est profond et riche pour que l’on puisse profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu.

5. Remodelez ce qui est possible avec le Galaxy Z Fold2

Samsung continue d’être le pionnier d’une toute nouvelle catégorie d’appareils mobiles en présentant la prochaine génération de produits pliables, le Galaxy Z Fold2. Après avoir sorti deux appareils pliables et écouté les commentaires des utilisateurs sur les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités les plus demandées, Samsung dévoile le Galaxy Z Fold2 avec des innovations significatives qui offrent aux utilisateurs des améliorations améliorées et des expériences utilisateur pliables uniques.