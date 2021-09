Le groupe Télécom français, Orange a opté pour Ericsson afin d’améliorer son service de paiement mobile et d’accélérer l’inclusion financière de ses clients dans quatorze pays africains.

Durant l’année 2020 et à cause de la crise provoquée par le coronavirus, les services financiers sur mobile ont joué un rôle capital. En plus de lutter contre la propagation de la pandémie, ils ont réussi à garantir le maintien des flux financiers (et par conséquence celui de l’activité économique) malgré l’impossibilité de se déplacer. Cette commodité a séduit plusieurs nouveaux clients. C’est pourquoi Orange Afrique et Moyen-Orient a décidé d’investir dans ce sens pour améliorer son service de paiement mobile.

Le service Orange Money est actuellement accessible à plus de 60 millions d’abonnés dans dix-sept pays d’Afrique et du Moyen-Orient, générant plus de 62 milliards d’euros de transactions uniquement en 2020. Rien d’étonnant puisque ce service permet entre autres, de retirer de l’argent, payer ses factures et faire des transferts en toute sécurité et sans avoir besoin d’un compte bancaire. Mais En s’appuyant sur Ericsson Wallet Platform, Orange Afrique et Moyen-Orient va renforcer ce service de paiement mobile et accélérer l’inclusion financière et le développement économique des pays africains.

Utilisée par plus de 300 millions de personnes dans le monde, Ericsson Wallet Platform est une solution de services financiers mobiles d’Ericsson. Leader du secteur, la plateforme est construite sur les dernières technologies de sécurité et des principes d’architecture ouverte ,comme le déclare Alioune Ndiaye, Président-Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen Orient. Selon lui, cette solution va permettre à Orange Afrique et Moyen-Orient de fournir une architecture plus agile et plus conforme afin d’améliorer les performances de gestion des flux de transactions d’Orange tout en renforçant sa plateforme Orange Money.

Les solutions de services financiers mobiles d’Ericsson seront déployées par étapes et ce dans quatorze pays de la zone où le service Orange Money est déjà disponible. Le Sénégal aura la primeur de ce service. Grâce à Ericsson Wallet Platform et comme le déclare Fadi Pharaon, Président d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique ,ce partenariat permettra à Orange Afrique et Moyen-Orient de concrétiser sa vision d’accélérer l’inclusion financière en Afrique. Cela ancre la position de leader technologique d’Ericsson comme fournisseur des services financiers mobiles les plus avancés et les plus innovants du marché, contribuant davantage au développement économique de l’Afrique.