Depuis la révélation de l’Intelligence artificielle (IA) dans les années 50, ses utilisations ne cessent de bouleverser le quotidien des humains dans divers domaines allant de l’éducation à la politique en passant par la médecine ou encore le transport ou la recherche.

Le « Chat GPT » (Generative Pre-trained Transformer) qui est un prototype d’agent conversationnel utilisant des techniques d’apprentissage supervisé est le nouveau né de cette technologie (novembre 2022). Paul Théron, docteur en informatique et professeur à la chaire Cyber Résilience Aérospatiale, explique les avantages et les inconvénients de cette nouvelle intelligence artificielle, dans une interview accordée à la MAP en marge d’un atelier de formation organisé, lundi à Rabat par l’ICESCO, sous le thème « ChatGPT : Plateformes, opportunités et challenges ».

1- Comment peut-on définir le « ChatGPT » ?

Le chat GPT est un ensemble de programmes capable de manipuler des textes et générer de façon assez intelligente des contenus structurés qui, a priori, ont un sens.

On lit sur le site où chat GPT est accessible qu’il peut commettre des erreurs et avoir l’apparence du sens, mais enfin de compte produire des textes qui n’ont pas de sens !

Globalement, il peut générer une dissertation, un article de presse, voire même une thématique de recherche académique, mais pose une limite à l’intelligence humaine, au travail du cerveau . Il faut donc l’utiliser de manière raisonnable et en toute responsabilité et éthique.

2- Est ce qu’on devra avoir peur pour notre avenir en terme de sécurité de l’emploi ?

Je pense que c’est inévitable si on l’utilise à mauvais escient. Vous savez, Albert Einstein a découvert toutes les propriétés de l’atome et on en a fabriqué la bombe atomique.

Avec des technologies comme celle-ci, il y aura exactement les mêmes effets pervers de l’invention humaine. Il va falloir s’en méfier. j’insiste sur le fait qu’il faut y voir le bon côté, forcément un mauvais usage aura des conséquences négatives pas uniquement sur l’emploi mais dans beaucoup de secteurs.

3- C’est donc une arme à double tranchant ?

L’intelligence artificielle va tout chambouler dans les deux ou trois décennies à venir, mais aujourd’hui elle n’a certes pas les mêmes capacités que le cerveau humain. Elle peut le remplacer dans certaines tâches liées à la mémoire par exemple ou la capacité et la rapidité de travailler sur un ensemble de documents et de données comme le démontre ChatGPT. Ce dernier dispose dans sa base de données de 175 milliards d’éléments de documentation collectés du web jusqu’en 2021. Je reste optimiste quant à l’utilisation de cette technologie. Le monde va connaître des développements fantastiques, dans les années à venir, similaires à l’intelligence de l’Homme, avec en plus cette grande capacité de mémorisation et de traitement de données que l’Homme n’a pas.