High-tech: 3 incontournables pour écouter, téléphoner et se divertir

Pour garder tous ses sens au frais par ces temps de chaleur, notre sélection de trois produits phares à découvrir au plus vite.

JBL Casque Bluetooth Live 650 NC Noir

Voilà un casque qui va redonner une nouvelle dimension à votre quotidien. Une fois enfilé, le JBL Casque Bluetooth Live 650 vous isole et vous protège du bruit extérieur, grâce au réducteur de bruits actif. On est alors en immersion sonore complète, comme coupé du monde, la technologie de réduction de bruit active ayant l’avantage de bloquer les bruits ambiants. De plus, avec son arceau ajustable et ses coussinets doux, ce casque épouse parfaitement votre tête pour un confort total.

Équipé de puissants haut-parleurs de 40 mm, le casque JBL Casque Bluetooth Live 650 offre un son signé JBL accentué de basses de qualité supérieure pour un son exceptionnel.

Besoin d’un assistant pour vous faciliter la vie ? Sollicitez l’Assistant Google ou Amazon Alexa d’un simple tapotement sur la coque de l’oreillette et demandez-lui de mettre votre musique préférée, d’envoyer un texto à un ami, de consulter la météo et bien plus encore, sans même avoir à attraper votre téléphone.

Et ce n’est pas tout. Vous pourrez écouter jusqu’à 30 heures de musique en streaming (20 heures en mode BT + ANC) en seulement 2 heures de recharge, bénéficier des possibilités qu’offre sa connexion multi-source et profiter de son câble détachable avec kit mains-libres pour continuer votre écoute si la batterie est vide. De la musique sans interruption, avec en prime, un design branché, un poids plume et une confection tout confort.

Samsung Z Flip

Après le Galaxy Fold, Samsung a lancé cette année son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Galaxy Z Flip. Equipé d’un écran Amoled de 6,7 pouces qui se replie sur lui-même, il dispose d’un double capteur photo polyvalent avec ultra grand-angle et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ gravé en 7 nm épaulé par 8 Go de RAM.

Le mobile est très agréable en main lorsqu’il est ouvert. Son grand écran de 6,7 pouces de diagonale, tout en longueur, occupe 82,5 % de la face avant.

Une fois plié, on peut garder un œil sur sur l’heure, la date et le niveau de batterie mais aussi les notifications à travers un tout petit écran tactile de 1,06 pouce présent à l’extérieur du mobile. Lorsqu’il est replié, le Galaxy Z Flip offre la possibilité de répondre à un appel en décrochant depuis son petit écran à travers le haut-parleur.

L’utilisation de l’Ultra Thin Glass, un verre ultra fin, a permis à Samsung d’augmenter la résistance de son écran. A noter enfin que le Z Flip reste lisible en plein soleil sans aucun problème. Appréciable quand on fait bronzette…

Un double appui sur le bouton de verrouillage donne un accès rapide à l’appareil photo. Un petit aperçu du cadre apparaît à l’écran et permet de prendre rapidement un petit selfie sur le pouce. Le Galaxy Z Flip propose au dos un appareil photo principal et grand angle avec un capteur de 12 Mégapixels et un appareil photo avec un ultra grand angle (FOV de 123° et F/2,2) avec un capteur de 12 Mégapixels. En façade, on a droit à un appareil photo grand angle avec un capteur de 10 Mégapixels.

Le Galaxy Z Flip reste un bon smartphone dans l’ensemble qui plaira surtout aux femmes pour son côté pratique. Faudra juste s’habituer à ne pas le confondre dans un sac avec son poudrier.

Samsung 43″ UHD 4K LED Smart TV

Les modèles de la série RU7100 de Samsung sont les téléviseurs d’entrée de gamme les plus intéressants du marché. Le 43 pouces est d’ailleurs recommandé pour les petit budgets désirant un appareil polyvalent capable de reproduire un noir bien rendu dans des scènes de cinéma et de séries.

Ses fonctionnalités intelligentes à la fine pointe de la technologie devraient répondre aux attentes de ceux qui veulent obtenir une image plus que potable. Avec son processeur UHD, il offre une qualité d’image à couper le souffle, obtenue par une puce unique qui orchestre les couleurs, optimise le rapport de contraste élevé et maîtrise la technologie HDR. Grâce à cette technologie, chaque détail est clairement affiché, même dans les scènes les plus claires et les plus sombres.

Avec cette télévision 4K Ultra-haute définition, on profite d’une image nette et claire puisque ce téléviseur dispose de à 4 fois plus de pixels qu’un téléviseur Full-HD. Aucun détail à l’écran ne vous échappera.

Côté style , son design contemporain très épuré ajoute élégance et naturel à votre espace.

A notre enfin que tout votre contenu préféré devient accessible du bout des doigts: du boîtier à votre console de jeux en passant par les applications et la télévision en direct. Le tout avec une seule télécommande.

Ce téléviseur Samsung a également l’avantage de se connecter facilement aux enceintes intelligentes et aux appareils mobiles, même d’autres marques. Grâce à son AirPlay 2 intégré, vous pouvez partager ou écouter et visionner des contenus en streaming depuis vos appareils Apple sur le grand écran. La lecture de vidéos, de musique et de photos depuis votre iPhone, iPad et Mac sur votre téléviseur Samsung UHD n’a jamais été aussi facile.