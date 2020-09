Galaxy Z Fold 2, le nouveau smartphone pliable de Samsung, arrive au Maroc !

Samsung a présenté son nouveau smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 2, le 1er septembre 2020 au niveau international. Le smartphone pliable capable de se transformer en tablette, reprend les bons ingrédients de son prédécesseur et apporte quelques améliorations très attendues.

Le Galaxy Z Fold 2 reprend quelque peu le design de son prédécesseur avec quelques améliorations. On retrouve donc deux écrans, un pliable à l’intérieur et un classique à l’extérieur.

L’ écran de couverture Infinity-O de 6,2 pouces offre une convivialité maximale et permet de consulter ses e-mails, rechercher des itinéraires ou même regarder son contenu préféré sans avoir à déplier l’appareil à chaque fois. Une fois déplié, l’énorme écran intérieur, de type Infinity Flex AMOLED, mesure 7,6 pouces de diagonale. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz

Pour compléter l’expérience, le Galaxy Z Fold2 est livré avec le meilleur son dynamique disponible sur un appareil Galaxy à ce jour, avec un effet stéréo amélioré et un son plus clair fourni par deux haut-parleurs haute dynamique.

Le Galaxy Z Fold2 a été repensé avec un design élégant et unifié qui offre une sensation lisse et haut de gamme. Comme le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold 2 a fait l’objet d’améliorations côté solidité. Tout d’abord, la charnière est renforcée et elle est équipée d’un système qui chasse automatiquement la poussière quand le smartphone s’ouvre et se ferme.

Améliorations logicielles

Cette nouvelle version est également très centrée sur les améliorations logicielles, afin de passer d’un écran à l’autre de manière fluide ou pour le multitâche avec jusqu’à trois applications sur l’écran. La nouvelle charnière combinée au mode Flex permet de le plier selon différentes inclinaisons.

Plié à 90 degrés, la partie inférieure de l’écran peut servir de clavier pour écrire une mail, ainsi effectuer des visioconférences ou prendre des photos sans tenir l’appareil. En cas de visionnage de vidéo, la partie inférieure affichera le menu de navigation.

Compatible 5G, le Z Fold 2 embarque une puce Snapdragon 865+ de Qualcomm. Il s’accompagne de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La batterie dispose elle d’une capacité totale de 4 500 mAh. Côté photo, le Fold2 dispose de deux caméras à selfie de 10 mégapixels, une sur chaque écran, ainsi qu’un triple module photo au dos, avec trois objectifs de 12 mégapixels : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Le smartphone est proposé en deux coloris, le noir mystique et le bronze mystique. Il peut ensuite être personnalisé en choisissant parmi quatre couleurs métalliques pour la charnière: argent, or, rouge ou bleu.

Le Z Fold 2 sortira au Maroc le 2 octobre prochain. Les précommandes sont cependant déjà ouvertes sur le site de Samsung dès le 5 septembre. Le prix de vente public recommandé est de 19.990 DH TTC.