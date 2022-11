Elon Musk a lancé un nouveau sondage mercredi sur le rétablissement des comptes suspendus de Twitter, après que son dernier sondage l’a conduit à accueillir à nouveau Donald Trump sur la plateforme.

« Est-ce que Twitter devrait offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, tant qu’ils n’ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse ? Oui/Non », a-t-il demandé.

Deux heures après, plus d’un million de comptes s’étaient déjà prononcé, largement en faveur du « oui ».

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022