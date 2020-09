Connect Ads signe un accord de partenariat exclusif avec TikTok

Connect Ads annonce avoir signé un accord de partenariat exclusif avec TikTok pour la représentation média au Maroc.

A travers ce partenariat avec TikTok, Connect Ads réalise une opération promise à un bel avenir en devenant le responsable exclusif chargé de tout aspect lié à la vente publicitaire et la gestion des comptes et campagnes. TikTok, une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016, connait en effet un grand succès auprès des internautes qui l’ont propulsée en tête de leurs préférences pour la vidéo mobile de courte durée.

En tant que plateforme pour créer et découvrir des vidéos mobiles courtes authentiques et créatives, TikTok a connu une forte croissance mondiale, en particulier dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Ses outils de capture et d’édition de vidéos faciles à utiliser encouragent l’expression créative et le divertissement, ce qui a permis à TikTok de disposer de taux d’engagement très élevés parmi ses utilisateurs. Les marques perçoivent à leur tour TikTok comme un moyen efficace d’atteindre et d’engager un public plus large.

«Nous sommes très heureux d’avoir cette opportunité, ce partenariat avec TikTok représente une étape importante pour Connect Ads et nous positionne fortement sur le marché marocain. Nous sommes ravis de représenter l’une des plates-formes vidéo courtes à la croissance la plus rapide au monde. Je suis convaincu que notre collaboration va permettre des résultats positifs pour les deux entreprises, du fait que nous proposons d’excellentes solutions pour les marques», a annoncé Mohamed El-Mehairy, PDG de Connect Ads.

Shant Oknayan, directeur général de Global Business Solutions dans la région MENA, a déclaré: « Nous sommes vraiment ravis de nous associer avec Connect Ads pour offrir plus d’opportunités aux marques qui cherchent à toucher et engager l’audience TikTok. Le monde embrasse l’ère des smartphones ce qui fait les périodes d’attention sont beaucoup plus courtes. Nous remarquons donc un changement dans le comportement de la création et de la consommation de contenu. La vidéo au format court est plébiscitée par la génération Z et les milléniaux qui y trouvent un moyen d’expression idéal, et un canal riche et dynamique qui encourage l’expression créative. Nous sommes convaincus que les marques utilisant TikTok seront en mesure de donner aux utilisateurs le sentiment de faire partie de la marque et de les transformer en ambassadeurs authentiques et puissants.»

A noter que Connect Ads est l’un des principaux fournisseurs de médias digitaux et de solutions publicitaires dans la région EMEA (Europe Middle East & Africa) dont elle couvre quinze marchés.

Cette multinationale présente dans neuf villes différentes, a ouvert récemment son premier bureau européen à Milan, en Italie et emploie plus de 150 professionnels. Connect Ads est une filiale de A15 (www.A15.com), un leader régional dans le domaine de la technologie.

Connect Ads est le partenaire publicitaire de Twitter, Spotify, LinkedIn, Verizon (auparavant Yahoo!) sur le marché marocain, et dispose d’un bureau de représentation à Casablanca.