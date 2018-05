Vidéo à la demande: comment trouver la bonne offre

La Vidéo à la demande (VoD) a contribué à une avancée importante de la consommation culturelle ces dernières années. Développée grâce au boom des accès très haut débit dans les foyers, elles requiert cependant d'importantes ressources réseau. Et face aux nombreuses offres, il est capital de faire le bon choix pour profiter d’un service de qualité. Explications.

La Vidéo à la demande a le vent en poupe : deux tiers des internautes dans le monde (65%) l’ont adoptée et chez les jeunes, les 28-24 ans l’utilisent en moyenne 39 minutes par jour. A l’origine de ce succès fulgurant, les jeunes nés entre 1980 et 2000 qui ont grandi avec le web dès le berceau. Elevés avec le numérique, cette génération Y, appelée également Millenials a très tôt adopté les réseaux sociaux comme mode d’expression. Autant dire que le mobile est devenu leur plus fidèle compagnon. Pour surfer et échanger rapidement sur internet mais aussi pour visionner ses vidéos ou encore ses séries préférées.

Un phénomène qui a permis l’essor du livestream, plateforme qui diffuse en direct les vidéos sur Internet et qui a séduit très vite un jeune public. Son domaine de prédilection: le sport, l’infotainment, les célébrités et les jeux vidéo.

Dans la foulée, un autre phénomène va connaître un succès rapide : la VOD ou vidéo à la demande, utilisée par 65% des internautes dans le monde. Une tendance qui va s’accentuer davantage comme le prédit Futuresource Consulting: «D’ici 2021 la VOD représentera 70% des dépenses totales des foyers pour la vidéo à domicile car les ménages seront abonnés à plusieurs services d’abonnement à la demande, services qui contribueront à cette croissance.»

Les amateurs de VOD apprécient particulièrement le fait de pouvoir profiter de programmes vidéo sans avoir besoin de télévision. Mais le succès d’une plateforme est avant tout lié à son contenu et doit comprendre certains critères: exclusif pour attirer de nouveaux abonnés, séduisant avec un design épuré, simple d’utilisation et intuitif, personnalisé avec un service sans publicité afin de fidéliser au maximum.

Inwi, pionnier de la VOD au Maroc

Au Maroc, inwi a décelé très tôt toutes les potentialités offertes par la VOD. Dès 2016, l’opérateur signait un partenariat avec Shahid Plus, la plus grande bibliothèque de contenus arabe au monde. Une première dans le royaume. Tout récemment, inwi a conclu un accord de partenariat avec Iflix, l’une des plus grandes plateformes internationales de vidéos à la demande proposant films, séries, documentaires, programmes TV...

Grâce à ce partenariat, les clients membres du club inwi peuvent accéder, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 gratuitement, à l’ensemble du catalogue Iflix qui compte des milliers de contenus, classés par genres et destinés à tous les membres de la famille avec des collections de films, séries et documentaires, du divertissement venant de différentes industries cinématographiques : Hollywood, Bollywood, Moyen-Orient, et Asie en multilingues dont la darija.

Autre avantage : chacun peut sélectionner et visionner le contenu de son choix de manière illimitée et sans coupures publicitaire sur 5 appareils (smartphone, tablette, ordinateur, etc.) et télécharger librement son programme pour le visionner hors connexion à n’importe quel moment.

Pour y accéder, le client n’a besoin que d’adhérer au club inwi en s’inscrivant gratuitement sur www.club.inwi.ma puis se rendre sur www.iflix.com/inwi ou en téléchargeant l’application « Iflix » depuis un smartphone/tablette pour créer un compte gratuitement et profiter du contenu.

À travers ce nouveau partenariat, inwi offre à ses abonnés un service de streaming premium et de grande qualité grâce notamment à la puissance et l’efficacité de son réseau. Des produits et des services inédits, dans la droite ligne de son engagement social: Internet pour tous ! Un slogan devenu réalité comme l’explique Hassan Fouda, Directeur Marketing B2C chez inwi: «inwi donne une nouvelle preuve de cet engagement et lui donne du sens. Internet pour tous ne se limite pas à faire accéder le plus grand nombre de Marocains à une connexion Internet, mais également de leur permettre de bénéficier de services de contenus à forte valeur ajoutée comme le catalogue Iflix justement».

Depuis son lancement en juin 2017 dans la région MENA, Iflix a connu une croissance exponentielle dans la région, élargissant son empreinte à travers huit pays au Moyen-Orient. Partout dans le monde, les habitudes de consommation de la télévision évoluent, y compris au Maroc. C’est un fait : la VOD monte en puissance comme le souligne Hassan Fouda, Directeur Marketing B2C chez inwi : « La démocratisation des solutions de connexion à très haut débit comme i-dar Duo et les solutions mobiles révolutionnent notre rapport à la vidéo. Désormais, c’est le téléspectateur qui décide de l’heure et du support sur lequel il souhaite visionner son programme. Grâce au partenariat conclu avec Iflix, et sa stratégie d’Internet pour tous, inwi donne aujourd’hui cette possibilité à ses millions de clients».