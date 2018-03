La petite révolution Samsung Galaxy S9 et S9+

Grande soirée hier soir au Sofitel Casablanca pour présenter les nouveaux Samsung Galaxy S9 et S9 +, des smartphones aux performances époustouflantes qui réinventent la façon dont les gens communiquent.

Appareil photo amélioré, caricatures animées, vidéos en superralenti : avec son nouveau smartphone, Samsung mise en priorité sur l'image. Redessiné avec un nouvel Dual Aperture qui alimente une caméra à faible luminosité innovante, des capacités vidéo Super Slow-mo et des Emoji AR personnalisés, le Galaxy S9 et S9+ offre une qualité d’image exceptionnelle avec son appareil photo très performant, comme nous l'avions annoncé lors d'un test publié le mois dernier.

"Avec le Galaxy S9 et S9+, nous avons réinventé l'appareil photo du smartphone. Non seulement les Galaxy S9 et S9 + permettent aux consommateurs de filmer des photos et vidéos géniales n'importe où, mais ce smartphone est conçu pour les aider à se connecter aux autres et à s'exprimer d'une manière unique et personnelle”, a déclaré DJ Koh, président et chef de la division informatique et communications mobiles de Samsung Electronics

Appareil photo réinventé

Les caméras du Galaxy S9 et du S9+ disposent d’un capteur Super Speed ​​Dual Pixel avec une puissance de traitement dédiée et une mémoire pouvant prendre des photo d’une qualité optimale. Parmi les caractéristiques de l'appareil photo, on note :

un Super Slow-mo avec une vidéo dynamique au ralenti qui capture 960 images par seconde. Les utilisateurs peuvent sélectionner une musique de fond à partir de 35 options différentes ou ajouter un morceau de leur playlist préférée. Les utilisateurs peuvent également facilement créer, modifier et partager des fichiers GIF en un clic.

Caméra faible luminosité: le Dual Aperture de Samsung (F1.5 / F2.4) laisse automatiquement plus de lumière lorsqu'il fait sombre et moins de lumière lorsqu'il est trop lumineux, prenant des photos nettes et claires.

AR Emoji: Samsung permet aux utilisateurs de créer un emoji qui ressemble, sonne et agit comme eux.

Bixby: Grâce à la détection et à la reconnaissance d'objets en temps réel, Bixby génère instantanément des informations directement sur l'image vers laquelle pointe la caméra. Les utilisateurs peuvent traduire des langues et des devises étrangères en temps réel avec Live Translation.

Un son exceptionnel

Les Galaxy S9 et S9 + offrent des expériences sonores de qualité supérieure avec des haut-parleurs stéréo accordés par AKG, prenant également en charge Dolby Atmos, donnant l'effet d'un son à 360 degrés.

Cette expérience audio est complétée par le superbe écran Infinity de Samsung, introduit pour la première fois sur le Galaxy S8, qui améliore le contraste adaptatif, les utilisateurs peuvent utiliser leur appareil même en plein soleil.

Avec le DeX Pad, un nouveau système d'accueil, les utilisateurs peuvent facilement connecter le Galaxy S9 et S9 + à un moniteur, un clavier et une souris pour mieux visualiser leurs documents ou leurs jeux en plein écran. Les utilisateurs peuvent également transformer le Galaxy S9 et S9 + en un Touch Pad avec le DeX Pad.

Autre qualité et non des moindres: la résistance à l'eau (jusqu’à 1,50 m d’eau douce pendant 30 min) et à la poussière, la recharge sans fil, une mémoire extensible pouvant atteindre 400 Go avec carte mémoire Micro SD.

Enfin, les Galaxy S9 et S9 + sont protégés par Knox 3.1, la dernière plate-forme de sécurité de défense de Samsung qui prend en charge trois options d'authentification biométrique différentes : l'iris, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone.

Le Galaxy S9 et S9 + sera disponible à partir du 16 mars 2018 dans certains marchés et sera proposé en noir minuit, gris titane, bleu corail et une nouvelle couleur, Lilas violet.