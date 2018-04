Casablanca: les lauréats de la 11e édition de «Maroc Web Awards» dévoilés

Les lauréats de la 11e édition de «Maroc Web Awards» ont été récompensés, samedi, à l'issue d’une journée dédiée à la célébration de «la création et l’innovation digitale marocaine».

Cette édition a été marquée par la participation de plus de mille candidats dont seulement 90 concurrents ont été retenus pour la phase finale après avoir reçu un grand nombre de voix des électeurs à travers le web, ont expliqué les organisateurs de cet événement.

Après une opération de sélection, dix-huit lauréats ont été proclamés par les 150 membres du jury, soit un vainqueur dans chacune des catégories en lice.

Selon les organisateurs de cet événement, cette édition a, entre autres, fourni l’opportunité aux participants pour échanger leurs expériences notamment au sein d’ateliers de formation (photographie, vidéo et musique).

Initiée par Synergie Média, agence de conseil en stratégie internet, cette édition se démarque par le nombre de catégories en lice, qui sont passées de 15 en 2017 à 18 cette année, ainsi que par le nombre et le contenu des thèmes abordés par les candidats.

Les lauréats seront soutenus dans leurs parcours respectifs par Inwi, troisième opérateur global de télécommunications et d'internet fixes et mobiles au Maroc, en les impliquant notamment dans des projet d’innovation technologique, conformément à la politique du Royaume dans le domaine de digitalisation dans les secteurs des médias et des télécommunications.

Voici par ailleurs les lauréats de cette 11è édition de Maroc Web Awards:

• APPLICATION DE L’ANNÉE: CLUBS.MA

• SITE D'ACTUALITÉ DE L’ANNÉE: Sultana Magazine

• ARTICLE EN LIGNE DE L’ANNÉE: Une nuit avec les migrants africains, ainsi s’est passé le voyage de la mort vers le Paradis (arabe)

• BLOGUEUR DE L’ANNÉE: SADIK DRISS

• PHOTOGRAPHIE DE L’ANNÉE : Al Ab Mouhandiss Al nadafa (le père ingénieur de la propreté)

• CRÉATIF DE L’ANNÉE : PENNYWISE MAKEUP TRANSFORMATION

• Thématique « MODE ET BEAUTÉ »: MOHCINE AOKI

• Thématique « SCIENCE ET ÉDUCATION »: OTHMANE SAFSAFI

• Thématique « CUISINE »: AFECHKOU BRAHIM

• Thématique « GAMING »: ABDELLATIF BACHAR - 7DIT OU MANETTA

• Thématique « HUMOUR »: YOUSSEF BOUBA

• Thématique « TECHNOLOGIE »: MOHAMED ID ADDI

• Thématique « SPORT ET BIEN-ÊTRE »: MEHDI AFECHKOU

• COMPTE INSTAGRAM DE L’ANNÉE: ISMAIL ZAIDY - L4ARTISTE

• PAGE FACEBOOK DE L’ANNÉE: AL SULTAN SMAIL HAMMICHE

• BLOGUEUR DE L’ANNÉE: AJI NSAYDO

• VIDÉO DE L’ANNÉE: COMMENT S'INCRUSTER À UN MARIAGE SANS INVITATION

• CHAÎNE YOUTUBE DE L’ANNÉE: MEHDI BOUGHATATE