Get Out, un nouvel escape game débarque à Casablanca

Get Out débarque dans la ville blanche. Il s'agit d'un nouveau live escape game: une activité ludique et insolite dont le principe est de s'échapper d'une pièce où vous êtes enfermé en 60 minutes chrono.

Get Out ajoute en plus un scénario: le but n’est pas seulement de sortir de la salle en cherchant des indices et en résolvant des énigmes mais, comme au cinéma, de connaître la fin du film.

Get Out propose deux offres uniques pour des expériences inoubliables. La première, la Panic Room, se déroule en 1963, à Dallas, où vous devez sauver le président Kennedy.

Et la seconde, Cunningham, se passe en 1999 à Londres, où vous devez trouver le tueur en série John The Butcher et Cunningham, l’inspecteur en charge de l’affaire qui a disparu.

Pour profiter d'un moment d'évasion au Get Out, rendez-vous au 57, rue des Acacias, Maârif, où appelez au 0522230360.