A l’approche de l’été, beaucoup sont tentés par des régimes promettant une perte de poids facile et rapide. Notre consultante Valérie Alighieri, médecin généraliste et nutritionniste, passe au crible les mauvaises habitudes alimentaires et nous livre quelques conseils pour se débarrasser des kilos superflus et adopter de bonnes habitudes alimentaires.

