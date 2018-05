Ramadan: une pause au Palmeraie Palace

À l’occasion du mois de Ramadan, le Palmeraie Palace se pare d’authenticité, de couleurs et de saveurs marocaines exceptionnelles. De quoi s’offrir des moments privilégiés en famille ou entre amis.

Le buffet: honneur aux papilles

Concocté par le Chef Exécutif Hassan Agouzoule, le buffet f’tour est servi en terrasse au milieu des palmiers et des jardins avec le coucher de soleil en toile de fond. Une atmosphère féérique pour mieux apprécier les mets savoureux avec les incontournables de la gastronomie authentique marocaine et cuisines du monde, le tout bercé par des musiques acoustiques interprétées par un duo andalou et d’un live band.

Buffet Ftour : 299 DH par adulte (-50% pour les enfants de -12 ans).

Activités pour les petits, détente pour les parents

Durant ce séjour à Marrakech durant le mois de Ramadan, le Palmeraie Palace s’adapte aux besoins des familles en quête de tranquillité et d’évasion. Des programmes et des activités sont ainsi déclinées pour petits et grands selon les affinités et les désirs de chacun. Les plus jeunes (4-12 ans) sont pris en charge par le PalmKids et peuvent s’adonner durant la journée à de nombreuses activités. Pendant ce temps, les parents en profitent pour se ressourcer en toute tranquillité en bord de piscine, au golf, au PalmSpa, au bowling ou encore au Palmeraie Fun Park.

Offre hébergement en chambre double Deluxe incluant un « Buffet Ftour » pour 2 adultes (-50% pour les enfants de -12 ans) à partir de 1 300 DH.

Dans cette atmosphère de célébration et de joie, tout a été prévu pour faire de ce mois sacré une véritable pause, un retour à l’essentiel, avec la générosité et la convivialité qui caractérisent le Palmeraie Palace.